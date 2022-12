Cuba pide respetar protocolos con ELN, pero Duque se niega

Cuba insistió este viernes al Gobierno colombiano que cumpla con los protocolos y permita que la delegación de diálogos del ELN pueda salir de La Habana y volver a sus campamentos, tras la ruptura de las negociaciones de paz en la isla.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba reiteró su condena a todas las "prácticas terroristas", pero señaló que "apela al Gobierno de Colombia y al ELN, para que adopten las acciones pertinentes que permitan aplicar el procedimiento de retorno de la delegación del ELN", en apego a la letra del protocolo firmado.

Publicidad

Como anfitriona y garante de los diálogos, Cuba recordó que, ante la ruptura de las conversaciones, "los países y las partes contarán con 15 días a partir del anuncio para planear y concretar el retorno a Colombia de los miembros representantes de la delegación del ELN". Este plazo, según ha dicho el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, vence el 2 de febrero.

Por su parte, el presidente Iván Duque reiteró su posición de desconocimiento de los protocolos firmados anteriormente en el gobierno de Juan Manuel Santos en la mesa de negociación que se venía adelantado con dicha guerrilla, después del ataque terrorista contra la Escuela de Cadetes General Santander.

Vea también: FARC ofrece mediación para reactivar diálogos con ELN y pide cumplir protocolos

En respuesta al recién comunicado del Ministerio de Exteriores de Cuba sobre reiterar el retorno de los miembros del ELN tal como lo establece el protocolo, Duque respondió que “la violencia no permite a nadie ganar beneficios ante el Estado”.

Publicidad

"La violencia no le permite a nadie ganar beneficios ante el Estado y por eso la tenemos que derrotar. Por esa misma razón, en defensa de sus fundamentos, quiero dejar claro que no hay ningún protocolo sin fuerza normativa que permita doblegar esos fundamentos de la Constitución y como presidente de Colombia no lo voy a permitir", sentenció el mandatario.

Asimismo, aclaró que durante los 17 meses de negociación del gobierno anterior con la guerrilla del ELN, esta organización armada produjo "más de 111 asesinatos, más de 400 actos terroristas y otro tanto de secuestros".

Publicidad

El jefe de Estado aseguró, además, que esas acciones violan “de manera flagrante” el artículo 2 de la Constitución, así como el artículo 22 y, en virtud de la carta política, solicitó la extradición de los negociadores del ELN que están en Cuba.

Cabe señalar que Duque también ha pedido a Cuba que entregue a los miembros de la delegación. Ante ello, la Cancillería cubana precisó que envió una nota a Colombia "en la que recuerda los compromisos adquiridos por el Gobierno de Colombia y el ELN". Entregó una copia al resto de países garantes, que son Venezuela, Brasil, Chile y Noruega.

Publicidad

En la nota, Cuba detalla, además, que la presencia de la delegación del ELN en la isla respondía a una solicitud oficial de las partes en negociación y que se estableció como condición que su presencia se ajustara única y estrictamente a negociar la paz.

Publicidad

Tendría que volver al monte: ‘Pablo Beltrán’

Por su parte, ‘Pablo Beltrán’, jefe negociador del ELN, aseguró que aún desconocen la fecha en la que volverían a Colombia y que esperan que el Gobierno colombiano “cumpla con las garantías y cree las condiciones para el retorno”. En diálogo con Caracol Radio, agregó que si regresa al país tendría que “volver al monte” pues es allí donde se “amaña”.

Publicidad

Dijo que su medio natural son las montañas y “por reglamento del ELN el comando central tiene que estar en los campamentos, principalmente por temas de seguridad”.

Publicidad

Agregó que se han reunido con los países garantes para hablar de su situación y si se cumplen con todas las garantías podrían regresar hacia el 3 de febrero.