Cubanos deberán tramitar en Bogotá visas para emigrar a EE.UU.

Los cubanos que quieran solicitar una visa de tipo migratorio para Estados Unidos deberán hacerlo en la embajada de ese país en Bogotá, después de que Washington redujera drásticamente su legación en La Habana por el caso de los "ataques acústicos" sufridos por su personal en Cuba.



Fuentes de la Embajada de EE.UU. en La Habana confirmaron a Efe que en las próximas semanas comenzarán a transferir a su misión en Colombia los expedientes de visa de inmigrante que se encuentran actualmente en las primeras fases de tramitación, así como a programar entrevistas de nuevas solicitudes.



Esta decisión pone fin a la incertidumbre que provocó la reducción de los servicios consulares de la Embajada estadounidense en La Habana, y que dejó con los trámites a medias a miles de cubanos que habían solicitado visados migratorios, en su mayoría para reunirse con sus familiares exiliados en EE.UU.



Colombia, país que cuenta con vuelos directos a Cuba, también exige visado a los ciudadanos cubanos para ingresar en su territorio.



"Si el Centro Nacional de Visas (NVC) no había programado aún su cita para la embajada en La Habana, lo hará directamente para la de Bogotá", comunicó la misión estadounidense en una circular enviada este viernes.



"Entendemos que este es un cambio significativo y una inconveniencia para los solicitantes de visados. Sin embargo, la cantidad de personal consular en Cuba en este momento no nos permite continuar con normalidad las operaciones de visados en La Habana", indicó por su parte el portavoz.



El escaso personal diplomático que queda en la isla desempeñará solo labores diplomáticas básicas y, en el caso de la sección consular, proporcionará asistencia de emergencia a ciudadanos estadounidenses en Cuba, precisó.



En el caso de los visados no migratorios -básicamente turísticos o de negocios-, los cubanos podrán solicitarlo en cualquier embajada o consulado de los Estados Unidos en terceros países, pero deberán hacerlo personalmente.



Los únicos visados no migratorios que se gestionarán en La Habana serán los de tipo diplomático, oficial y aquellos casos de emergencia en los que la vida del solicitante esté en riesgo por enfermedad y requiera tratamiento en EE.UU.



Respecto a los trámites de visados migratorios que ya se habían iniciado en La Habana, la circular explica que la embajada contactará próximamente con instrucciones adicionales a los solicitantes ya entrevistados y a aquellos cuya solicitud había sido admitida pero que aún no habían acudido a la entrevista personal.



El funcionario recordó que el acuerdo migratorio entre Cuba y EE.UU por el que el segundo se compromete a otorgar 20.000 visados al año para cubanos incluye los casos de "emigrante preferencial", el Programa de Reunificación Familiar, los refugiados y sus familiares, Visas de Diversidad, beneficiarios de visados de compromiso matrimonial y los cónyuges e hijos de profesionales acogidos al Programa de Parole para Profesionales Médicos.



El Departamento de Estado -añadió la fuente- está trabajando con el de Seguridad Nacional para garantizar la continuidad del Programa de Reunificación Familiar y anunciará en breve los planes de futuro para ese programa y para los solicitantes de refugio.



Cuba y Estados Unidos atraviesan momentos de tensión en su relación bilateral a raíz de unos misteriosos "ataques acústicos" sufridos por más de veinte diplomáticos estadounidenses en La Habana que aún se encuentran bajo investigación y sobre los que Cuba niega tener responsabilidad alguna.



Aunque Washington no culpa al Gobierno de la isla de los incidentes, sí lo responsabiliza de no haber protegido adecuadamente a los funcionarios, por lo que este mes retiró a más de la mitad de su personal en La Habana y expulsó además a 15 diplomáticos de la embajada cubana en Washington.



