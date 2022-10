Culpar al petróleo por crisis en Venezuela es no ver el problema real: José Toro

“El colapso de la economía venezolana es el resultado de 16 años de destrucción del país”, indicó Hardy (Lea también: ¿Qué tan profunda es la emergencia económica en Venezuela? Experto responde ).

El economista añadió que no es solo un tema del precio del petróleo. “En 1998 yo estaba en el directorio de PDVSA y los precios estaban a 7 dólares el barril; sin embargo, nadie veía colas en los supermercados, no había escasez y no había problemas”, expresó.

Toro Hardy reconoce que aunque antes había gobiernos políticamente no eficientes mucho antes de la llegada de la izquierda al poder, la economía era prácticamente envidiable (Lea también: Reiterado control cambiario ha condenado a la economía de Venezuela: economista ).

“Entre 1920 y 1980, durante 6 décadas seguidas, Venezuela fue la economía de más rápido crecimiento en el mundo entero”, sentenció.

El experto venezolano señaló que Venezuela era además la economía que tenía mejor inflación alrededor del globo. “Durante esos 60 años, las dos monedas más grandes del mundo eran el franco suizo y el bolívar venezolano; nuestra moneda era más sólida que el dólar”, aseveró (Lea también: Precios altos y ascenso de economías informales: el día a día de los venezolanos ).

Para solucionar la crisis, Toro Hardy comentó que dar autonomía al Banco Central de Venezuela, el control del déficit fiscal y devolver la confianza al país para atraer la inversión, son estrategias que deben implementarse, puesto que según él, las últimas medidas adoptadas por el presidente Nicolás Maduro no mejorarán significativamente la situación.