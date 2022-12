De haber amenaza de Venezuela contra Colombia habría respuesta multilateral: Lydia Barraza

La portavoz del Departamento de Estado, Lydia Barraza, en diálogo con BLU Radio, reiteró que la intervención militar en Venezuela “no es la primera opción” para el Gobierno de los Estados Unidos, luego de los pronunciamientos que, en ese sentido, se dieron durante esta semana.



De acuerdo con la funcionaria, una potencial amenaza contra Colombia no es un asunto bilateral, entre Colombia y Estados Unidos, sino que involucra a otros países del continente, que también están siendo afectados por la crisis venezolana.



“No es solamente los Estados Unidos con Colombia. No es un asunto bilateral, sino que es un asunto multilateral. Los otros países de las Américas saben que, si fuera a presentarse una amenaza verdadera contra Colombia, entonces sería ciertamente un esfuerzo multilateral”, expresó en Mañanas BLU.



Sin embargo, Barraza insistió que Estados Unidos considera que la primera salida debe ser la diplomática, pese a que el mismo presidente Donald Trump considera que todas las opciones están sobre la mesa.



“El presidente Trump ha dicho que están todas las opciones sobre la mesa. Aun así, el Departamento de Estado, y lo ha dicho varias veces el vicepresidente (Mike) Pence e sus viajes por Latinoamérica, cree que debe haber una solución diplomática. Esta semana hay reportes de un acumulamiento de fuerzas militares venezolanas con Colombia. El vicepresidente Pence lo dijo, de una forma firme: nosotros defendemos a nuestros aliados de amenazas militares y de que, si hay intención de amenazar a nuestro aliado, Colombia, deberían arrepentirse pues las fuerzas militares de Estados Unidos no son para juego”, dijo.

La representante del gobierno norteamericano añadió que Estados Unidos seguirá con la mano firme contra el régimen de Nicolás Maduro, aun si se llevara a cabo una reunión entre este y el presidente Trump.



“En esta semana, de tantas reuniones bilaterales, la Casa Blanca aún no ha confirmado la reunión. Aun así, es importante de decir que si se llevara la reunión la política de Estados Unidos sigue siendo la misma. Continuaremos con la mano firme con el régimen de Maduro”, manifestó.



Añadió que, de darse la reunión, Trump le confirmaría cuál es la posición de su gobierno frente a Venezuela, que consiste en que Estados Unidos no permitirá que acciones antidemocráticas lastimen a los venezolanos.

La portavoz advirtió que la crisis venezolana es un asunto de seguridad nacional, pues su país considera que en Venezuela hay una tragedia humana.



Sobre las acusaciones de Maduro de un plan para desestabilizar a su gobierno, Barraza manifestó que esa ha sido la posición del primer mandatario venezolano: “echarles la culpa a otros de la crisis. Debería él mismo aceptar su responsabilidad por haber creado incertidumbre e inseguridad en su país”.

