Dentista 'amenazaba' a pacientes con dolorosos procedimientos si no eran seguidores de Trump

Una dentista del sur de California seguidora del presidente Donald Trump se encuentra este jueves en el centro de la polémica, tras la difusión de un video, que se volvió viral, en el que supuestamente bromeaba con hacer más dolorosos los tratamientos a los pacientes de la oposición.

Harleen Grewal, dentista de Skyline Smiles en Santa Clarita, California, ha tenido que retirar sus videos de las redes sociales y su cuenta de Yelp, una plataforma de reseñas para negocios, ha sido desactivada temporalmente, después de que se conocieran sus comentarios cuando atendía a pacientes que no apoyaban al mandatario estadounidense.

La controversia ronda sobre un video en el que la dentista cuenta que suele usar una gorra durante sus procedimientos con el mensaje "haz que tu sonrisa vuelva a ser grandiosa", en clara alusión al movimiento MAGA (Make America Great Again).

La dentista dijo en el video que dejaba de usar el gas anestésico con aquellos pacientes que se quejaban o mostraban apatía por el mensaje de la gorra.



En el mismo video, en el que parece estar haciendo una presentación, Grewal describe la reacción visceral de algunos pacientes al ver su "Muro de la Fama" con fotos con el presidente estadounidense, miembros del círculo de Trump y líderes republicanos.

"Recibo pacientes que vienen a mi consultorio y, al ver las fotos, uno piensa que se les está prendiendo fuego", se le escucha decir en el video. "Salen disparados y salen corriendo como si Trump hubiera entrado en la habitación".

También describe cómo en la pandemia de la covid-19 prefería tener menos pacientes demócratas.

Grewal se defendió este jueves y dijo a la cadena KTLA que los comentarios eran bromas y afirmó que la Junta Dental de California la había investigado y absuelto de cualquier delito. El organismo no ha informado oficialmente si estudió el caso y quién la denunció.

La dentista también se quejó de la “cancelación” que ha sufrido por parte del público.