Denuncian cacería de colombianos en Polonia por grupos extremistas: salen de a 50

Grupos extremistas de neonazis estarían haciendo convocatorias a través de redes sociales para, según denuncias, atacar a colombianos que han viajado a Polonia en busca de oportunidades laborales y un mejor futuro. Sin embargo, es el comportamiento de algunos desadaptados el que está provocando la ira de los locales, lo que termina afectando a toda la población. Los atacantes buscan a los colombianos con piedras y palos para obligarlos a regresar a su país.

“Eso está generando problemas con la Policía, con grupos neonazis y otros de partidos nacionalistas que quieren expulsar ya a los colombianos de las ciudades y pueblos donde se encuentran. Se están organizando en Facebook y salen en grupos de 40 o 50 personas. Ellos saben que, por lo general, los colombianos viven todos juntos en una casa, sobre todo en los pueblos”, indicó un colombiano en Polonia, quien conoce de cerca lo que está ocurriendo.

Al saber dónde están ubicados los colombianos, los grupos llegan con perros, piedras o machetes a exigirles, según las denuncias, que salgan de las casas, amenazando con quemarlas. “Hasta que no maten a un colombiano, como mataron a un polaco, no van a detenerse”, agregó el colombiano.

Un hecho que desató la ira de los grupos neonazis en Polonia fue el asesinato, al parecer cometido por un grupo de colombianos y un argentino, de un ciudadano local que los habría confrontado por insultar a su pareja. A raíz de esto, se generó una pelea que terminó en la muerte del polaco, hecho que fue grabado en video.

Una pandilla de inmigrantes sudamericanos, presuntamente colombianos, atacó a jóvenes polacos en Śrem, Polonia. Un polaco murió y dos están en estado grave.🏴‍☠️ pic.twitter.com/1dpnFuSX8l — Partido Pirata de Panamá (@PirataPanama) September 8, 2024

Lo que preocupa a la mayoría de los colombianos en Polonia es que, aunque son pocos los que están causando estos actos de intolerancia y violencia, todos están pagando los platos rotos. Incluso, hay exigencias por parte de los residentes locales para que las empresas que han contratado a extranjeros los despidan de inmediato, con el fin de facilitar su deportación.

“Ayer hablé con un compañero de allá, y me dijo que la misma gerente de la empresa le había comunicado que supuestamente ya no podrán seguir trabajando por problemas con los papeles. Pero en realidad no es por eso; el dueño de la empresa, que posee la mitad del pueblo, está siendo presionado por los otros propietarios, y por eso van a terminar sacando a los colombianos del trabajo”, añadió el denunciante.