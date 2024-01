Denuncian detención de colombiano en aeropuerto de Cancún, México: “Lo están llenando de miedo”

En redes sociales se conoció un video en el que una mujer colombiana identificada como Gina Rincón cuenta cómo sus vacaciones en Cancún, México, se han visto afectadas luego de que uno de sus familiares quedará retenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún desde el pasado 18 de enero.

Se trata del joven Stevan Riaño, quien había acordado encontrarse con la familia Rincón entre el 18 al 21 de enero y compartir con su pareja sentimental. Sin embargo, desde que desembarcó del avión, Migración México lo ha tenido bajo vigilancia.

Ante la situación, la familia contactó a un abogado que les recomendó solicitar un recurso de amparo para que el caso fuera revisado por un juez; no obstante, agregó la mujer que este procedimiento molestó a las autoridades migratorias en ese país.

“Creemos que Migración está un poco desesperada porque tienen que rendir un informe de algo que hicieron y que no saben qué decir, no saben por qué detuvieron a una persona que no ha hecho nada. Además, una funcionaria de Migración le dijo a él (Stevan): ‘Desistan del amparo porque hay muchos amparos en cola y se van a demorar en solucionar su caso y se va a quedar un montón de tiempo’. Lo están llenando de miedo, amenazando y tratándolo mal”, dijo Gina Rincón en su cuenta de TikTok.

Blu Radio consultó con fuentes del consulado de Colombia en México sobre este caso, aseguraron que este lunes 22 de enero conocieron la situación y, en este momento, la oficina del consulado en Cancún está haciendo gestiones para determinar las razones de las autoridades mexicanas para retener a este joven.

La familia espera conocer una decisión antes de su viaje de regreso a Colombia, que está programado para el próximo jueves 25 de enero.

