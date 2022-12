Denuncian que los muertos y desaparecidos por erupción en Guatemala son 2.900

Un grupo de voluntarios organizados tras la erupción del volcán de Fuego de Guatemala del pasado 3 de junio, que ha dejado al menos 113 muertos, denunció hoy que las cifras oficiales son erróneas y que son al menos 2.900 los fallecidos y desaparecidos por esta emergencia.

Este ente, denominado Antigua Al Rescate, dijo este miércoles que según los cálculos recabados con los supervivientes y los familiares de San Miguel Los Lotes, la comunidad arrasada, no son 186 casas sino 360, y aseguran que en cada una vivía entre 10 y 14 personas si se tienen en cuenta los niños que no están registrados oficialmente.

A los pequeños, que no están inscritos en el Registro Nacional de Personas (Renap), explicó Sofía Letona -uno de los miembros- les llaman "la Peludita" o "la Canchita" porque no tienen nombre, un aspecto que es evidencia de unos números que son "escandalosos" y que arrojan que unas 3.600 personas vivían ahí, de las que 2.900 están mueras o desaparecidas y el resto repartidas en 21 albergues.

De los al menos 2.900, aseveró, más de 470 son menores.

El colectivo, que asegura que sigue buscando en el área del desastre, denunció que no hay ninguna autoridad "que anote" cuando se rescata un cuerpo y aseguró que ahora ya no se localizan cadáveres calcinados, sino restos enteros que "han pasado cocinándose 30 días bajo la arena".

El grupo denunció además que las autoridades no están permitiendo la entrada en el área cero de maquinaria para levantar las toneladas de ceniza y arena que han enterrado las casas mientras los voluntarios, ayudados de cucharas, palas y coladores rescatan los restos humanos.

"Están muertos por una ineptitud de no saber llevar una emergencia, de no tener protocolos bien coordinados para llevar a cabo una evacuación", aseguró Letona, quien también denunció que no se dejó entrar ayuda internacional ni equipos de rescate preparados en el área, donde se celebraban varias fiestas ese domingo.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) de Guatemala elevó este miércoles a 332 las personas desaparecidas por la erupción, un número superior a los 197 que se había dicho tras la explosión, la mayor de los últimos años del cono, ubicado a unos 50 kilómetros al oeste de la capital.

Pero de sus 332, solo 205 pertenecen a San Miguel Los Lotes, mientras que 102 se atribuyen a El Rodeo, 10 a Escuintla, 8 a La Reina y 7 a San José Las Lajas.

El número de personas desaparecidas por esta tragedia ha estado en entre dicho desde el principio, cuando las autoridades no fueron capaces de establecer una cifra, y después de anunciar los 197, ya que según los vecinos y los supervivientes ahí vivían más personas.

Además de los 332 desaparecidos y de los 113 muertos, la erupción del volcán de Fuego el pasado 3 de junio ha dejado unos 50 heridos, más de 3.000 personas albergadas y más de 1,7 millones de afectados en Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez, algunos de los cuales lo han perdido todo.