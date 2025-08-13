Descubren toneladas de lingotes en el fondo de un río tras milenios ocultos

El cauce del río Sava, en Bosnia, se convirtió en el escenario de un hallazgo arqueológico que podría reescribir parte de la historia de la región balcánica.

Un equipo del Museo del Monasterio Franciscano de Tolisa descubrió un conjunto de lingotes bipiramidales de la Edad del Hierro que habían permanecido sumergidos por más de 2.000 años, ocultos bajo capas de sedimento y el paso del tiempo.

Estas piezas metálicas, moldeadas con una forma especial para facilitar su transporte y posterior fundición, corresponden a un periodo clave en la historia europea: la transición entre la cultura de La Tène (alrededor del 450 a. C.) y el inicio de la era romana, entre los siglos I y II a. C. Aunque hallazgos de este tipo son más frecuentes en países como Italia, Francia o España, en Bosnia resultan extraordinariamente raros.

La historia comenzó en 2024, cuando Pedro Matki, un aficionado a la historia de la región de Posavina, detectó algo inusual en las aguas del Sava y decidió fotografiarlo.

Foto: Muzej Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne

Las imágenes llegaron al director del Museo Municipal de Vinkovci, quien confirmó la relevancia del hallazgo y organizó una operación de arqueología subacuática.

El equipo esperó a que bajara el nivel del río para iniciar la excavación. Durante el trabajo, cada pieza fue documentada con fotogrametría 3D, numerada y extraída cuidadosamente.

Luego se colocaron en agua destilada para su preservación y estudio. Ahora, los investigadores se preparan para realizar análisis químicos que podrían identificar la mina de origen del metal y revelar si la Posavina bosnia fue un nodo clave de comercio con Europa Central, Medio Oriente y el norte de África en tiempos anteriores a la era cristiana.

Especialistas consideran que, por su ubicación y recursos minerales, esta zona de los Balcanes podría haber jugado un papel mucho más relevante de lo que hasta ahora se creía en las rutas comerciales de la Edad del Hierro.

El interés que ha despertado el hallazgo ha motivado la colaboración de expertos internacionales de Alemania, Francia y Austria, quienes ven en este descubrimiento una oportunidad única para comprender mejor las redes de intercambio que unían el Mediterráneo con el interior de Europa.

Este tesoro sumergido no solo constituye un hallazgo excepcional para la arqueología de Bosnia, sino que también abre la puerta a reinterpretar la historia económica y cultural de toda una región.