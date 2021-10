Descubren un barrio oculto en la antigua ciudad maya Tikal de Guatemala

If you want to find out more, this research is 🆓:



A Teotihuacan complex at the Classic Maya city of Tikal, Guatemala - Stephen Houston, Edwin Román Ramírez, Thomas G. Garrison, David Stuart, Héctor Escobedo Ayala & Pamela Rosaleshttps://t.co/W8HOJLJsnE 13/13 🧵 pic.twitter.com/OTfMVFQSAm