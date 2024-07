Desmienten que Karol G hiciera canción para campaña política de Nicolás Maduro //

Polémica en medio de la campaña política que se vive en Venezuela con el presidente Nicolás Maduro, en especial porque incluyó a Karol G al decir que ella estaría apoyando su movimiento e incluso le había hecho una canción personalizada que se estrenaría en los próximos días.

“Karol G me mandó una canción para la campaña. La vamos a estrenar estos días y mira ya ensayé el baile. Porque aquí me conocen como el gallo pinto, pero en el exterior me están diciendo Nico G, no sé por qué”, fueron las palabras del presidente venezolano sobre una supuesta relación con la colombiana.

#Viral "Regresó Nicol G": Nicolas Maduró aseguró que Karol G le envió una 'canción exclusiva' para su campaña presidencial. El anuncio lo hizo en medio de un mitín político y uunque la cantante no ha confirmado, las redes sociales han estallado con comentarios y memes al respecto pic.twitter.com/KXxGwBtVGC — Última Hora Col (@ultimahoracol_) July 8, 2024

Esta situación generó que, desde Venezuela y Colombia, la paisa recibiera cientos de críticas en sus redes sociales por apoyar a Maduro en pretensiones políticas, algo que no agradó y puso a la ‘Bichota’ en el ojo del huracán.

Ante esta situación, el equipo de Karol G salió a desmentir esta información y aseguró que la música de ella nunca será usada para fines políticos ni mucho menos con algún tipo de ideal; por supuesto, no existe la canción que dijo Nicolás Maduro, lo que generó más dudas de lo que mostrará el mandatario venezolano de esa supuesta canción.

"Juro ante ustedes militares de mi patria, juro ante ustedes pueblo de Venezuela, que este bastón de mando de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) (...) seguirá en buenas manos en los años que están por venir", dijo Maduro en campaña de su responsabilidad de obtener la victoria.

Por ahora, la 'Bichota' seguirá enfocada en su gira de concierto que tendrá una situación especial cuando visite España. Y es que su próxima parada será el estadio Santiago Bernabéu para tres fechas consecutivas, mostrando el grande momento de la paisa a nivel mundial que cada día suma más fanaticada en diversos países.