Detalles detrás del asesinato de sacerdote cuando iba a dar misa: "Alguien muy cercano”

La investigación sobre la muerte del sacerdote mexicano Bertoldo Pantaleón Estrada, hallado muerto este lunes en el estado de Guerrero (sur), tras dos días desaparecido, apunta al chofer del religioso como principal sospechoso del asesinato, según informó este martes el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Todo indica que él muere arriba de su camioneta, lo matan arriba de su camioneta cuando iba a salir a dar una misa”, explicó García Harfuch, quien comentó que “al momento no tenemos ningún indicio de que el padre haya estado involucrado en algo incorrecto” ni de haber recibido amenazas.

El secretario dio a conocer que el presunto autor de los hechos está “en búsqueda” y que aun no se ha esclarecido el móvil de la muerte.

Por su parte, la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, detalló que la Secretaria de Gobernación “ha estado en contacto desde el primer momento” con la Iglesia católica.



Misterioso asesinato de sacerdote en México: el asesino lo tenía muy cerca

La muerte de Pantaleón Estrada, el cual estuvo ocho años frente del templo ubicado en la comunidad de Mezcala, se dio a conocer en un comunicado de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, en el cual se indicó que se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado que se cometió contra el sacerdote de la Parroquia de San Cristóbal.

El reporte del hallazgo de un cuerpo en la carretera federal Iguala-Chilpancingo ocurrió poco después de las 15:00 hora local (23:00 GMT), entre los puntos conocidos como Casa Verde y El Platanal.

Esta no es la primera vez que en Guerrero, uno de los estados con la tasa de homicidios más alta en el país, ocurren crímenes en contra de los miembros de la Iglesia católica, pues en 2018 asesinaron a Iván Añorve Jaimes de la parroquia del poblado de Las Vigas.

Ante la ola de violencia que azota al país, la Iglesia mexicana ha desempeñado un papel protagonista en el planteamiento de acuerdos para promover la paz en varias localidades de México, un posicionamiento que ha puesto en riesgo la seguridad de los integrantes del clero.