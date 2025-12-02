En vivo
Detienen a la ex vicepresidenta de la CE Federica Mogherini por supuesto fraude

La ex vicepresidenta de la Comisión Europea y actualmente rectora del Colegio de Europa, Federica Mogherini, ha sido detenida en el marco de la investigación de un presunto fraude relacionado con una formación financiada por la UE para jóvenes diplomáticos, según informó el diario belga Le Soir.

Ex vicepresidenta de la Comisión Europea Federica Mogherini
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 2 de dic, 2025

