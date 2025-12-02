Detienen a la ex vicepresidenta de la CE Federica Mogherini por supuesto fraude

La ex alta representante de la Política Exterior de la UE, antigua vicepresidenta de la Comisión Europea y actual rectora del Colegio de Europa, Federica Mogherini, ha sido detenida en el marco de la investigación por un presunto fraude relacionado con una formación financiada por la UE para jóvenes diplomáticos, informó el diario belga Le Soir.

La política italiana fue alta representante de la Unión Europea entre 2014 y 2019, antes de ser reemplazada en el cargo por el español Josep Borrell.

Según Le Soir, Mogherini se encuentra bajo custodia policial.

El mismo medio dice que los otros dos detenidos para ser interrogados son el diplomático italiano Stefano Sannino, exsecretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), cargo que ocupó entre 2021 y 2025, y un directivo del Colegio de Europa.



La Fiscalía Europea anunció este martes registros en el Colegio de Europa en Brujas (Bélgica) y el SEAE en Bruselas, así como la detención de tres personas de las que no se han facilitado detalles.

La portavoz comunitaria Anitta Hipper confirmó en la rueda de prensa diaria de la Comisión los registros llevados a cabo en el edificio del SEAE y precisó que la investigación tiene que ver con "actividades" llevadas a cabo en el "mandato previo", en referencia a la etapa en que estaba al frente de ese organismo el español Josep Borrell.

"No podemos dar más información porque estamos en fase de investigación", dijo la misma portavoz.

Publicidad

Los hechos investigados "podrían constituir fraude en la contratación pública, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional", según la fiscalía, que pidió llevar a cabo los registros y las detenciones, con la aprobación de un juez de instrucción.

La investigación se centra en la academia diplomática de la Unión Europea, un programa de formación de nueve meses para diplomáticos jóvenes de los Estados miembros de la UE. Durante el curso académico 2021-2022, el Colegio de Europa se encargó de acreditar el programa de formación licitado.

La Fiscalía Europea quiere saber si el Colegio de Europa conocía con antelación, incluso antes de que fueran publicados oficialmente, los criterios de selección del procedimiento de licitación.

Publicidad

Las diligencias de investigación también han contado con el apoyo de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

La Policía Federal belga realizó "registros en varios edificios del Colegio de Europa en Brujas, en el Servicio Europeo de Acción Exterior en Bruselas y en los domicilios de los sospechosos", indicó.

La investigación se centra en si el Colegio de Europa y/o sus representantes fueron informados de antemano sobre los criterios de selección del procedimiento de licitación y tenían motivos suficientes para creer que se les adjudicaría la ejecución del proyecto, antes de la publicación oficial por parte del SEAE del anuncio de licitación.

"Existen fuertes sospechas de que, durante el proceso de licitación del programa, se infringió el artículo 169 del Reglamento Financiero relativo a la competencia leal y de que se compartió información confidencial relacionada con la contratación en curso con uno de los candidatos participantes en la licitación", indicó la fiscalía.