Diego Maradona: suspenden juicio a enfermera imputada por su muerte

El juicio a la enfermera acusada por la muerte de Diego Armando Maradona, Gisela Dahiana Madrid, quien iba a ser juzgada aparte del resto de los imputados, quedó suspendido este jueves tras un pedido de nulidad presentado por los abogados de las hijas del astro.

Madrid había solicitado un juicio por jurado popular, por lo cual iba a ser juzgada en un proceso paralelo al de los otros siete trabajadores de la salud acusados de homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Maradona.

Este jueves, durante una de las audiencias preliminares del juicio a Madrid, los abogados de Dalma y Gianinna Maradona, hijas del exfutbolista, hicieron un planteo de nulidad del proceso al que adhirieron la Fiscalía y el resto de las querellas y por el cual la jueza María Coelho decidió suspender la audiencia.

Diego Armando Maradona, campeón del Mundo Foto: AFP

La decisión es una consecuencia de la ya declarada nulidad del juicio a los otros siete trabajadores de la salud, un proceso que había comenzado el 11 de marzo en el Tribunal Oral en lo Correccional (TOC) Nº 3, pero fue declarado nulo el pasado 29 de mayo tras el escándalo desatado por la participación de una de las juezas, Julieta Makintach, en un documental sobre el debate.

"Lo que nosotros venimos a plantear es que habiendo sido anulado todo lo sucedido en el TOC Nº3, eso provoca también la nulidad del trámite de escisión de la causa. Esta causa surge de un acto que fue declarado nulo", argumentó Fabián Améndola, uno de los abogados de Dalma y Gianinna Maradona.

Al declarar la nulidad del juicio que llevaba adelante el TOC Nº3, se decidió retrotraer el proceso a las instancias previas a la incorporación de la jueza Makintach. Dado que la decisión de juzgar a la enfermera en un proceso paralelo fue tomada en una instancia posterior, según los abogados, esa decisión carece de validez.

"No queremos someternos a un proceso sobre el que pesa una causal de nulidad. Cualquier colega puede plantear que este juicio fue nulo y puede plantearlo después de terminado. Aún en el caso de que haya una condena, tendrían la posibilidad de anular todo lo actuado por la forma en la que se generó este proceso", continuó Améndola.

Luego de escuchar a todas las partes involucradas que, a excepción de la defensa de Madrid, adhirieron al pedido de Améndola, la jueza Coelho dictó "la suspensión de la audiencia preliminar hasta tanto se determine el alcance de la nulidad del otro juicio".

Maradona / AFP

"Lo que ha hecho la doctora Makintach evidentemente llega mucho más allá de lo esperado por nosotros", dijo Fernando Burlando, el otro abogado de las hijas del exfutbolista, antes de entrar a la audiencia.

Sobre la enfermera, Burlando dijo que "no cuidó, no observó, no ejecutó los actos que debía ejecutar de acuerdo a su profesión. Fue Madrid uno de los motivos por los cuales Diego termina inundado en olor a orín y materia fecal. Quienes fueron sus enfermeros ni siquiera entraban a tomar sus signos vitales".

Quien deberá determinar hasta qué punto debe retrotraerse el juicio a los siete imputados, para entender si la nulidad afecta o no la decisión de juzgar a Madrid en un juicio aparte, deberá tomarla el TOC Nº7, tribunal que el mes pasado resultó sorteado para comenzar un nuevo proceso.