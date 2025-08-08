Donald Trump se reunirá con Putin en Alaska el viernes 15 de agosto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el próximo 15 de agosto se reunirá en Alaska con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en un encuentro que forma parte de sus esfuerzos por mediar y poner fin a la guerra en Ucrania. Según adelantó, las conversaciones incluirán la posibilidad de un “intercambio de territorios”.

La ofensiva rusa a gran escala contra Ucrania, iniciada en febrero de 2022, ha dejado decenas de miles de muertos y una devastación generalizada. Tras más de tres años de combates, las posiciones de Kiev y Moscú siguen siendo irreconciliables.

“La tan esperada reunión entre el presidente de Estados Unidos y el presidente Vladimir Putin, de Rusia, tendrá lugar el viernes 15 de agosto de 2025 en el gran estado de Alaska”, escribió Trump este viernes en su red social Truth Social.

Donald Trump Foto: AFP

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, el mandatario estadounidense ha mantenido varias conversaciones telefónicas con Putin, pero no se han visto en persona desde junio de 2019, durante su primer mandato (2017-2021).

Las demandas de Moscú incluyen que Ucrania ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas —Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón—, además de Crimea, anexada en 2014. También exige que Kiev renuncie a recibir armas occidentales y a ingresar en la OTAN. Estas condiciones son inaceptables para el gobierno ucraniano, que reclama la retirada total de las tropas rusas, garantías de seguridad por parte de Occidente, más suministros de armamento y el despliegue de un contingente europeo, algo a lo que Rusia se opone. Ucrania, junto con sus aliados, ha propuesto un alto el fuego de 30 días, rechazado por Moscú.

En la víspera, Putin habló por teléfono con el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro indio, Narendra Modi, el mismo día en que vencía el ultimátum que Trump había dado a Rusia para avanzar en las negociaciones, bajo amenaza de nuevas sanciones.

El último intento de diálogo directo, celebrado en Estambul en julio, se saldó únicamente con un intercambio de prisioneros y restos mortales de soldados. No obstante, en un movimiento diplomático reciente, el enviado estadounidense Steve Witkoff fue recibido en el Kremlin por Putin, lo que llevó a un “acuerdo de principio” para la reunión anunciada.

Xi Jinping expresó su satisfacción por el contacto entre Washington y Moscú, afirmando que “los asuntos complejos no tienen soluciones simples” y reiterando que China seguirá respaldando la paz y el diálogo. Por su parte, Modi calificó su conversación con Putin como “buena” y destacó su relación personal con el líder ruso.

Estados Unidos ha advertido que podría imponer altos aranceles a los países que mantengan comercio con Rusia, entre ellos India y China. Sin embargo, al ser consultado sobre la vigencia de su ultimátum, Trump respondió: “Dependerá de Putin, vamos a ver qué dice”.

Mientras tanto, el ejército ruso continúa con sus bombardeos y ofensivas en el frente ucraniano, donde mantiene una superioridad en número de soldados y equipamiento.