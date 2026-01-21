Dos jóvenes fueron acusados de asesinar a un vendedor: recibirían el castigo más severo posible

El homicidio de un vendedor de tacos en Houston, Estados Unidos, sigue generando preocupación y ahora da un giro judicial que podría derivar en el castigo más severo. Dos jóvenes fueron formalmente acusados por el crimen y, de ser hallados culpables, podrían enfrentar la pena capital contemplada en el estado de Texas.

El caso ocurrió a comienzos del pasado mes de diciembre y volvió a poner sobre la mesa la violencia que persiste en el país norteamericano contra trabajadores que cierran sus jornadas laborales en soledad.



Dos jóvenes acusados por asesinato de vendedor de tacos en Houston

Las autoridades del condado de Harris confirmaron que Ángel Adonis Saldivar-James, de 24 años, y Óscar Armando Roland Menjever, de 20, fueron imputados por el asesinato del vendedor, con posibilidad de pena capital, además de cargos por robo agravado con arma mortal. La víctima fue identificada como Yaddua Barraza-Hernández, quien trabajaba como vendedor de tacos junto a su familia.

Según información oficial, el crimen ocurrió el 4 de diciembre de 2025, cuando ambos sospechosos regresaron al lugar donde días antes habrían intentado cometer un asalto. En esta ocasión, de acuerdo con la acusación, iban armados y con la intención de robar.

Adonis Saldivar-James, presunto asesino de vendedor Redes Sociales

Crimen habría sido premeditado durante intento de robo

El expediente judicial señala que, mientras Barraza-Hernández cerraba su negocio, Saldivar-James presuntamente le disparó en varias ocasiones. Posteriormente, Menjever tomó la caja de propinas con el dinero del día y huyó del lugar.

La teniente Kahn, del Departamento de Policía de Houston, relató que el cuerpo fue encontrado por familiares del vendedor, quienes llegaron preocupados tras no tener noticias de él. Según reveló Univisión, uno de los acusados se habría jactado ante testigos de que el crimen no podría ser vinculado con él y que, en caso de ser arrestado, se enfrentaría a tiros con la policía.

Publicidad

Ambos jóvenes permanecen bajo custodia sin derecho a fianza y cuentan, además, con retenciones migratorias. La audiencia de causa probable se realizó el 18 de enero de 2026, mientras que sus comparecencias judiciales están programadas para el 20 y 21 de enero.



Familia de la víctima pide justicia y apoyo solidario

Mientras avanza el proceso judicial, la familia de Yaddua Barraza-Hernández enfrenta el duelo por su pérdida. Era conocido por su carácter alegre, su dedicación al trabajo y el profundo amor por su esposa e hijos. Junto a ellos, había convertido su food truck en un punto de encuentro para vecinos y clientes habituales.

Ante los gastos funerarios y el impacto económico de la tragedia, sus familiares abrieron una campaña en GoFundMe para recibir apoyo solidario.