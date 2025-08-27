Dos senadores en México se fueron a los golpes: “¡Te estoy pidiendo la palabra!“

México vive un nuevo capítulo de tensión política tras un violento altercado en el Salón de Sesiones de la Casona de Xicoténcatl. Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), golpeó a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado y la Comisión Permanente, al término de la sesión de este miércoles 27 de agosto.

El incidente ocurrió cuando, al finalizar la sesión y mientras se entonaba el Himno Nacional Mexicano, Moreno se acercó a la tribuna para reclamarle a Noroña por no darle la palabra. Con gritos de "¡Te estoy pidiendo la palabra!", el priista comenzó a jalonear a Noroña del brazo. La situación escaló rápidamente, con Moreno empujando al senador de Morena y profiriendo amenazas como "¡Te parto tu madre, cabrn! ¡Te rompo tu madre! ¡Eres un put, cabr*n!", reportan medios locales.

Durante el forcejeo, Noroña gritó "¡No me toques!" e intentó esquivar las agresiones. Estuvo a punto de caer al suelo. Varias personas intentaron intervenir para calmar la situación:



Dolores Padierna tomó a Noroña del brazo para alejarlo.

Emiliano González González, integrante del equipo de Noroña, se interpuso, pero fue empujado y posteriormente pateado por Moreno cuando ya estaba en el suelo. Emiliano sufrió lesiones, acudiendo más tarde con un brazo inmovilizado y un collarín.

El priista Carlos Mancilla también se adelantó y, aprovechando el forcejeo, golpeó al presidente del Senado.

Incluso un camarógrafo fue alcanzado por los golpes de Alito.

#ÚltimaHora | El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, se enfrentaron a golpes en el pleno del Senado de la República. pic.twitter.com/bJm35RPuQd — NMás (@nmas) August 27, 2025

El legislador Rubén Moreira atestiguó la escena de principio a fin, e incluso empujó a un integrante del equipo de la mesa directiva que intentaba mediar, sin hacer ningún intento por evitar el conflicto.

Posteriormente, en conferencia de prensa, Noroña se declaró "indignado" y reconoció tener dolor por los golpes. Confirmó que presentará una denuncia ante la Fiscalía. Noroña detalló que Moreno le dijo "te voy a partir la madre, te voy a matar" y aseguró que el altercado ocurrió tras un "debate duro" sobre el rechazo a la injerencia de ejércitos extranjeros, donde al PRI se le negó una intervención.

Por su parte, Alejandro Moreno negó haber iniciado la agresión, a pesar de la evidencia en videos, y acusó a Noroña de lanzar el primer empujón "por cobarde". Moreno enfatizó que no cederá ante presiones ni intimidaciones y denunció que se ha utilizado el aparato del Estado para perseguirlo.