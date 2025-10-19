En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Dos trabajadores mueren tras accidente de un avión de carga en aeropuerto de Hong Kong

Dos trabajadores mueren tras accidente de un avión de carga en aeropuerto de Hong Kong

El incidente ocurrió durante la madrugada de este lunes 20 de octubre (hora local de Hong Kong) y comprometió al vuelo EK9788 de Emirates SkyCargo.

Aeropuerto Internacional de Hong Kong.
Foto: Facebook, captura de video en X.
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de oct, 2025

Dos operarios de tierra fallecieron la madrugada del lunes 20 de octubre cuando un avión de carga procedente de Dubái se salió de la nueva pista del Aeropuerto Internacional de Hong Kong y colisionó contra un vehículo de servicio antes de caer al mar.

El accidente se registró hacia las 3:50 de la madrugada (21:50 GMT del domingo) y afectó al vuelo EK9788 de Emirates SkyCargo, operado por la aerolínea turca Air ACT Cargo, con un Boeing 747‑481 (BDSF) de matrícula TC‑ACF que procedía del aeropuerto Al Maktoum (DWC) en Dubái.

De acuerdo con información preliminar del Departamento de Aviación Civil, la aeronave se desvió hacia la izquierda durante la carrera de aterrizaje en la pista 07L/25R, impactando contra un vehículo de apoyo en tierra que fue arrastrado hasta las aguas ubicadas al norte del recinto aeroportuario.

Los dos trabajadores que se encontraban en el vehículo fueron hallados por los equipos de rescate marítimo.

Uno fue declarado muerto en el lugar y el otro falleció poco después en el Hospital North Lantau, próximo al aeródromo, según medios locales.

Los cuatro tripulantes del carguero resultaron ilesos y fueron trasladados a centros médicos para observación.

Unidades del Servicio Aéreo del Gobierno y de la policía marítima participaron en las labores de búsqueda y recuperación, mientras bomberos y técnicos trabajaban para estabilizar la aeronave y evitar posibles fugas de combustible.

El incidente provocó el cierre temporal de la pista norte, considerada esencial para las operaciones de carga y vuelos de largo recorrido.

La Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos abrió una investigación para esclarecer las causas del siniestro, en el que, según las primeras hipótesis, pudo haberse producido una pérdida de control direccional tras el aterrizaje.

Datos del portal especializado Flightradar24 mostraron una desviación abrupta del avión tras el contacto con la pista.

Un vuelo de Cathay Pacific que se disponía a aterrizar inmediatamente después tuvo que abortar la maniobra y desviarse a la pista sur, según confirmaron fuentes aeronáuticas.

El Departamento de Aviación Civil expresó su “profunda preocupación” por lo ocurrido y aseguró que colaborará “plenamente con las autoridades internacionales” encargadas de la investigación.

“El avión se accidentó en la nueva 07L/25R, parte del sistema de tres pistas inaugurado oficialmente a fines de 2024”, indicó a EFE una fuente del sector aeronáutico que solicitó el anonimato.

“Esta pista comenzó a operar en 2022 y está construida sobre terreno ganado al mar en un proyecto de más de 18,1 millones de dólares”, agregó.

Es una infraestructura clave para aumentar la capacidad de carga y operaciones simultáneas, y consolidar a Hong Kong como uno de los principales centros aéreos de Asia. Por eso, el suceso ha causado inquietud en toda la industria.

Video del accidente de un avión de carga en aeropuerto de Hong Kong

accidente de un avión de carga en aeropuerto de Hong Kong

