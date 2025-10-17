Hombre murió tras ser atacado por sus propios perros en el patio de su casa

Un trágico episodio cobró la vida de un hombre que fue atacado por sus propios perros mientras se encontraba en el patio de su vivienda.

La víctima, identificada por su familia como José “Eddie” Heriberto Padrón Castillo, de 45 años, sufrió graves heridas que finalmente le costaron la vida, pese a los esfuerzos de sus vecinos y de las autoridades por rescatarlo.

El hecho ocurrió en la localidad de Bacliff, Texas (EE. UU.), según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Galveston. De acuerdo con las primeras versiones, el ataque comenzó cuando Castillo intentó detener a sus dos pitbulls, que se abalanzaron tras un carrito de golf que pasaba frente a su casa.

En cuestión de segundos, los animales se volvieron contra él, mordiéndolo de forma brutal mientras el hombre pedía ayuda a gritos.



Los vecinos escucharon los desesperados llamados de auxilio y corrieron a socorrerlo. Uno de ellos, Jesús Excontitta, relató a medios locales que trató de defender al hombre usando un machete.

Un vecino corrió a ayudarlo con un machete. Foto: Redes sociales

“Lo oí gritar, llorar, suplicar… Todavía puedo escuchar su voz”, contó conmovido. A pesar de sus intentos por golpear a los perros y apartarlos, las mordidas no cesaban.

“Le decía: ‘Lo siento, Eddie’, mientras los apuñalaba para intentar salvarlo, pero uno de los perros no lo soltaba”, recordó el vecino, quien terminó rompiendo su primer cuchillo durante el forcejeo. Su hermana, Shaine Starrett, fue quien llamó al 911 mientras observaba la aterradora escena.

Publicidad

Cuando los agentes del sheriff llegaron al lugar, encontraron que uno de los animales seguía aferrado al brazo de Castillo. Ante la gravedad de la situación, un oficial disparó contra el perro para detener el ataque y permitir que los paramédicos atendieran a la víctima.

Castillo fue trasladado a un hospital cercano, donde los médicos intentaron reanimarlo, pero falleció debido a la severidad de sus heridas. Los perros fueron puestos bajo custodia del Control de Animales del Condado de Galveston y posteriormente sacrificados.

Vecinos del sector aseguraron que los pitbulls eran conocidos en la zona y algunos evitaban pasar frente a la vivienda. Sin embargo, Excontitta insistió en que su amigo siempre los había cuidado con cariño. “Crecieron con él, los alimentaba bien. No sé por qué pasó algo así”, lamentó el hombre, visiblemente afectado por la tragedia que sacudió a toda la comunidad.