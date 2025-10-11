Mujer fue atacada por jauría de perros mientras caminaba en la calle: quedó en video

Un impactarte caso tiene conmocionados a los habitantes de Ixtapaluca en México, luego de conocerse un video de un ataque de perros a una mujer en plena vía pública cuando se dirigía a su casa.

El ataque se registró el pasado domingo 5 sobre las horas de la noche, cuando la mujer caminaba rubo a su vivienda. Videos de cámaras de seguridad registraron los momentos de pánico que vivió la mujer.

En el video se puede observar como caminaba, vestida con una sudadera color claro, cuando un grupo de al menor 15 perros de abalanza encima de ella, la persiguen y atacan brutalmente.

En el video se puede ver como los canes muerden a la mujer en repetidas ocasiones en las piernas, posteriormente en las manos, la espalda y la cabeza. Sin embargo, un conductor notó la agresión y rápidamente la ayudó.



El sujeto alejó a los perros y subió a la mujer herida a su carro para llevarla a un centro asistencial. En medios locales, vecinos denunciaron que esta jauría de perros es constante en la zona y que ya han intentado atacar a diferentes personas, incluyendo niños y adultos mayores.

Por eso, los habitantes están exigiendo la intervención oportuna de las autoridades para garantizar la seguridad de los ciudadanos y "evitar una tragedia".

Por su parte, a través de un comunicado oficial, las autoridades informaron que lograron la captura de cuatro perros adultos y nueve cachorros, que fueron trasladados a la Coordinación de Control y Bienestar Animal municipal, donde están recibiendo valoración médica y esterilización, para posteriormente definir su destino.

Hasta ahora se desconoce el estado de salud de la mujer atacada, sin embargo, versiones extraoficiales han señalado que se encuentra recuperándose de las heridas en un centro médico.

Este es el video