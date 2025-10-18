En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Hallan doce cráneos y restos humanos en el apartamento de hombre recientemente fallecido

Hallan doce cráneos y restos humanos en el apartamento de hombre recientemente fallecido

Un familiar fue a ordenar el apartamento de un fallecido y encontró algo que cambiaría por completo el rumbo de la investigación.

Hallan doce cráneos y restos humanos en el apartamento de hombre recientemente fallecido
Autoridades investigan.
Foto: Unsplash y Polícia Militar del Estado de São Paulo
Por: EFE
|
Actualizado: 18 de oct, 2025

La Policía encontró este sábado doce cráneos y otros huesos humanos dentro del apartamento de un hombre que falleció a principios de esta semana, informaron fuentes oficiales.

El hallazgo ocurrió en la ciudad de São Paulo, donde las investigaciones preliminares indican que los restos óseos "podrían haber sido robados ilegalmente de los cementerios", señaló la Policía Militar en una nota.

Los agentes localizaron los huesos en una residencia situada en el pudiente barrio de Jardim Paulista, en la zona oeste de la capital paulista, la ciudad más poblada del país, con unos 12 millones de habitantes.

Hallan doce cráneos y restos humanos en el apartamento de hombre recientemente fallecido

El inmueble pertenecía a un hombre que falleció a principios de esta semana y cuya identidad no fue divulgada.

En el operativo, las autoridades también encontraron fotos en blanco y negro y una "caja sellada" que no abrieron para "evitar comprometer el trabajo de la pericia".

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del estado de São Paulo, un pariente del fallecido fue a limpiar el apartamento y a retirar pertenencias y, al encontrar "varios huesos y lápidas", llamó a la Policía, que halló más restos óseos tras registrar la vivienda.

Hallan doce cráneos y restos humanos en el apartamento de hombre recientemente fallecido

La Policía de São Paulo abrió una investigación para esclarecer el origen de los huesos y registró el caso como "hallazgo de cadáver y destrucción, sustracción u ocultación de cadáver".

