Dramática cifra de muertos y heridos tras el ataque de EE. UU. sobre Venezuela

Luego del ataque a Venezuela, en el que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro, quien hasta el 3 de enero de 2026 ejercía como primer mandatario del vecino país, en territorio venezolano se vive una tensa calma marcada por la incertidumbre sobre lo que ocurrirá a partir de ahora.

En la madrugada del sábado 3 de enero, una operación liderada por el equipo Delta Force de Estados Unidos incluyó bombardeos en zonas específicas y culminó con la captura de Nicolás Maduro, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos a la espera de su juicio.

Cabe destacar que los ataques no se registraron en todo el territorio venezolano, sino que se concentraron en puntos estratégicos:



Fuerte Tiuna , la mayor instalación militar del país y sede del Ministerio de Defensa, en Caracas.

, la mayor instalación militar del país y sede del Ministerio de Defensa, en Caracas. Base aérea La Carlota , principal base aérea dentro de la capital.

, principal base aérea dentro de la capital. Base aérea El Libertador, ubicada en Palo Negro, estado Aragua.

Aunque la atención se centró en la captura de Maduro y en los detalles de la operación ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante las primeras horas no se conocieron cifras oficiales sobre las consecuencias de los bombardeos.

Antes y despues el complejo Militar Fuerte Tiuna en Caracas, Venezuela, tras bombardeos de EEUU Fotos: @vantortech

Bombardeos en Venezuela dejan muertos y heridos

De acuerdo con información revelada por Noticias Caracol, los ataques dejaron múltiples personas muertas y heridas, en su mayoría integrantes de las fuerzas militares venezolanas.

“El New York Times ha reportado que, según un funcionario, hay 40 personas fallecidas y Médicos Unidos de Venezuela habla de 90 heridos, que están distribuidos en dos hospitales militares. Principalmente se trataría de militares venezolanos las personas heridas y que están siendo atendidas en estos centros de salud”, explicó Beatriz Adrián, periodista de Noticias Caracol.

La comunicadora también señaló que la mayoría de los lesionados son militares venezolanos y que permanecen bajo atención médica en centros de salud castrenses.

Aunque el balance es grave desde el lado venezolano, la versión entregada por Estados Unidos presenta cifras más bajas. Según confirmó Donald Trump durante una rueda de prensa desde su residencia en Florida, solo dos militares estadounidenses resultaron heridos en medio del fuego cruzado y ninguno de gravedad, razón por la cual calificó la operación como un éxito.

Mientras tanto, el panorama político y de seguridad en Venezuela sigue siendo incierto. Estados Unidos aseguró que tomará el control del país durante el proceso de transición, una versión que fue desmentida por la vicepresidenta designada por Maduro, Delcy Rodríguez, quien afirmó que Venezuela no será colonia de nadie.