En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio de gasolina
Gobernación de Nariño
Guaviare
María Corina Machado - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Durante una fiesta, el piso se derrumbó y dejó 20 heridos, uno de ellos en estado grave

Durante una fiesta, el piso se derrumbó y dejó 20 heridos, uno de ellos en estado grave

El derrumbe del suelo del apartamento, contaba con una superficie de unos 30 metros cuadrados, y se cayó en torno a las 00:30

Se derrumba un piso en plena fiesta
Se derrumba un piso en plena fiesta
Freepik
Por: EFE
|
Actualizado: 18 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad