Duro relato de esposa de preso político en Venezuela: hace más de 5 meses que no lo ve

La crisis de derechos humanos en Venezuela sigue dejando historias de dolor e incertidumbre. Un caso reciente es el del abogado Perkins Rocha, quien fue detenido por agentes del régimen de Nicolás Maduro el 27 de agosto de 2024. Rocha, amigo y abogado personal de la líder opositora María Corina Machado, permanece aislado en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sin acceso a visitas ni posibilidad de nombrar defensa privada.

Su esposa, María Costanza Cipriani, denunció que han pasado más de cinco meses sin poder verlo ni hablar con él. En diálogo con Recap Blu, destacó que todo este tiempo ha sido de incertidumbre y de miedo.

Tengo 178 días sin ver a mi esposo, sin hablar con él, sin poder nombrar defensa privada y simplemente sabiendo lo que me dicen las mismas personas que lo secuestraron, que es que está en El Helicoide. Yo voy tres veces por semana a dejar comida, a recoger ropa sucia y a llevar ropa limpia, pero más nada Expresó Cipriani.

La incertidumbre y el miedo se han convertido en una constante en su vida: "Mis días no los puedo programar más allá de diez o quince minutos porque siempre estoy pendiente de una llamada que no llega, una que me diga que puedo ver a mi esposo o que él va a ser liberado. Siempre estoy con angustia sobre qué decir o qué no decir, cómo luchar por él sin ponerme en riesgo".

La esposa del preso político también narró el miedo con el que vive desde antes de la detención de Rocha. "Desde el día uno tengo miedo. Antes de que se lo llevaran ya tenía miedo porque nuestro apartamento era constantemente vigilado y monitoreado".

Ahora, aunque no puede confirmar que sigue siendo perseguida, asegura que su temor sigue presente. "Mis días han cambiado. Yo que normalmente caminaba por mi urbanización ya no me atrevo a caminar sola porque mi esposo solo fue a una farmacia y se lo llevaron. Tengo mucho miedo y mi lucha diaria es cómo hacer para que el miedo no me inmovilice", confesó en la entrevista con Recap Blu.

Ciprini también dejó un mensaje para el régimen de Maduro. Pidió que se respete la Constitución y se escuche al pueblo venezolano.

“Yo lo único que puedo decirle es que la Constitución se hizo para cumplirla, no para violarla y que nadie puede ir preso por expresar su opinión, y que si tienen dudas de qué es lo que opina el pueblo venezolano, vean un poco lo que sucedió el 28 de julio. El pueblo venezolano habló claro. Yo no estoy pidiendo visita. Yo pido la libertad plena para mi esposo porque es inocente y porque decir la verdad no es un delito”, reiteró.