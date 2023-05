Ecuador: aprueban llamar a juicio político al presidente Guillermo Lasso

El opositor Congreso de Ecuador resolvió este martes enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lasso por presunta corrupción, en su segundo intento por destituir al mandatario en un año.

Con 88 votos a favor de los 116 asambleístas presentes en una sesión, el Legislativo dio luz verde al juicio político del gobernante de derecha, al que señalan de un supuesto peculado en un contrato para el transporte de crudo.

En contra del juicio, que aún no tiene fecha de inicio, sufragaron 23 diputados y cinco se abstuvieron. Al cierre de la sesión, que duró más de cinco horas, hubo aplausos, pifias y gritos de "fuera Lasso" en el pleno del Parlamento (con 137 curules).

Más temprano, el ministerio de Gobierno señaló que el proceso legislativo carecía de validez.

"No es admisible que se quiera violentar el debido proceso, al someter a juicio político sin un informe motivado", pues la comisión parlamentaria de Fiscalización -a cargo del proceso- no pudo aprobar el sábado una recomendación de si procedía o no el juicio contra el gobernante, anotó la cartera en su cuenta de Twitter.

En las afueras del Legislativo, un pequeño grupo de opositores al gobierno exigía la destitución de Lasso, quien asumió en mayo de 2021.

Esta es la segunda ocasión que la Asamblea Nacional -donde la oposición es mayoría pero está dispersa- pretende remover del cargo al impopular gobernante.

En medio de violentas protestas indígenas por el alto costo de vida, en junio pasado, un grupo de diputados presentó una moción de destitución por grave conmoción social, pero no obtuvo los votos necesarios.

Para destituir a un mandatario se necesita la voluntad de 92 de los 137 asambleístas (dos terceras partes).

