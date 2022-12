Ecuador expulsa a embajadora de Venezuela

Ecuador expulsó este jueves a la embajadora venezolana, Carol Delgado, por comentarios "ofensivos" contra el presidente Lenín Moreno expresados por el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó la Cancillería.

"Frente a las expresiones ofensivas formuladas el día de ayer por el Ministro de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez, en contra del Primer Mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno Garcés, el Gobierno Nacional ha resuelto expulsar de nuestro país a la embajadora de Venezuela en Ecuador", señaló la cancillería en un comunicado.

Rodríguez acusó a Moreno de mentir sobre la cantidad de venezolanos que han llegado a Ecuador huyendo de la crisis económica en su país.



"Escuché a un presidente de este continente con estupor porque yo no puedo creer que se pueda ser tan mentiroso (...) escuché a un presidente decir, que a su país ingresaban diariamente, me refiero a Ecuador, 6.000 venezolanos con enfermedades", dijo Rodríguez el miércoles en una rueda de prensa.



La cancillería indicó que el gobierno ecuatoriano "no tolerará ninguna muestra de irrespeto a sus autoridades", pero que "continuará brindando asistencia a los ciudadanos venezolanos que ingresan" a su territorio.