La trágica muerte de Edwin Arrieta a manos del español Daniel Sancho sigue dando de qué hablar en España, en especial por la forma en que el joven desmembrado y colocó en sacos de fertilizantes partes del cuerpo del colombiano, que posteriormente fueron arrojados en un vertedero de basura.

Pese que Daniel Sancho admitió ser artífice del macabro crimen, la Policía de Tailandia sigue investigando cómo ocurrieron los hechos cuando ambos se encontraron en este país. Según reveló la cadena RTVE , la autopsia de las autoridades ha revelado que Edwin Arrieta fue degollado por el español.

Y es que según la autopsia, Daniel Sancho atacó a Edwin Arrieta con un puño que lo dejó en el piso e inconsciente; sin embargo, el colombiano al seguir con vida suponía un peligro para la reputación del español por lo que este optó por degollarlo.

"Tenemos ya los resultados definitivos de la autopsia. Primero se pelearon, según las pruebas en el lugar (del crimen). Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor (Arrieta) se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando (Sancho) comenzó a cortarle el cuello, según los forenses", ha señalado en una entrevista a EFE el subdirector de la Policía tailandesa.

Cabe recordar que una versión que dio a conocer la cadena BBC indicó que todo se ocasionó por una escena de celos entre Edwin Arrieta y Daniel Sancho, según esto, el chef español llegó a Tailandia para expresarle su deseo al colombiano de casarse otra persona, palabras que ocasionaron la disputa y posteriormente en el fuerte homicidio.

Asimismo, la Policía de Tailandia ha intentado recrear la escena del crimen que deriva de esta discusión y posterior asesinato.

"Se puede decir que este caso ya está cerrado, completo. (...) El caso se ha resuelto rápido. Ahora la Policía está preparando el informe final para enviarlo a la Fiscalía antes de este viernes", apuntó el policía que supervisa la investigación.

Entonces, Surachate dio la investigación por concluida y afirmó que Sancho había apuñalado a Arrieta en el lado izquierdo del pecho durante una pelea, si bien se desconocía la causa de la muerte, al no disponer de los resultados de la autopsia en ese momento.

Hoy, Big Joke habló de un puñetazo, y no de un apuñalamiento, y afirmó que los resultados de la autopsia son "definitivos".

"Se ha confirmado que la causa de la muerte fue el corte en el cuello y no una puñalada en el pecho. Por lo tanto, la parte torácica ya es secundaria respecto a la causa principal de la muerte. Aunque no tengamos esa parte, el tribunal todavía puede determinar que no fue accidente", explicó el policía.

La madre de Daniel Sancho aseguró que este está tranquilo en Tailandia y espera que todo salga bien, pese que las autoridades de ese país están solicitando la pena de muerte en contra del español por el macabro crimen cometido en Asia.

Sancho y Arrieta, que se conocieron el año pasado a través de Instagram, habían quedado en Koh Phangan el 2 de agosto, día en el que tuvo lugar el asesinato y descuartizamiento del cirujano, cuyos restos han sido encontrados en varias localizaciones de la isla, incluido el mar.

