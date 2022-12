EE.UU. aclara que ve "ilegítima" la Asamblea Constituyente en Venezuela

El Departamento de Estado de EE.UU. aclaró que considera "ilegítima" tanto la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como el proceso por el que fue elegida, un día después de que uno de sus funcionarios evitara usar esa palabra para referirse a los comicios del domingo pasado en Venezuela.



"La consideramos una elección ilegítima y estamos del lado de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento, de mayoría opositora)", dijo la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en una conferencia de prensa.



Más tarde, Nauert precisó en un comunicado que Estados Unidos "considera a la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela el producto ilegítimo de un proceso defectuoso designado por la dictadura de (Nicolás) Maduro para reforzar su asalto a la democracia".



"El proceso estaba amañado desde el comienzo, desde la forma irregular en la que se decretó la elección hasta la negativa del Gobierno a permitir que los votantes se opusieran a los planes de reescribir la Constitución. Las papeletas estaban diseñadas para llenar la ANC de leales a Maduro", indicó Nauert.



La portavoz añadió que el Gobierno "amenazó con que quienes se abstuvieran perderían el acceso a alimentos, pensiones o prestaciones por desempleo", y que no hubo una "observación internacional creíble".



"Estados Unidos no reconocerá a la Asamblea Nacional Constituyente" que planea instalarse este viernes, subrayó.



Nauert recordó que el secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, dijo el martes que Washington está evaluando opciones para "crear un cambio de condiciones en el que o bien Maduro decida que no tiene un futuro y quiere abandonar, o bien los procesos gubernamentales vuelvan a ajustarse a la Constitución".



La portavoz dijo, no obstante, que el Departamento de Estado "no ha podido examinar la tabulación de los votos" que se emitieron el domingo, al ser preguntada por la denuncia de la empresa encargada del recuento de papeletas, Smartmatic, de que hubo manipulación sobre el dato de participación en la elección.



También negó que Estados Unidos haya estado en contacto con Smartmatic, según la cual las cifras oficiales de participación sobrestiman el número de votantes en al menos un millón.

Este lunes, el secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, ya afirmó que consideraba "ilegítimas" las elecciones para elegir a la Constituyente.



No obstante, en una audiencia ante el Senado este miércoles, el secretario adjunto de Estado de EE.UU. para Latinoamérica y el Caribe en funciones, Francisco Palmieri, evitó usar esa palabra para referirse a la elección de la ANC.



Al ser presionado al respecto por el senador republicano Marco Rubio, Palmieri se limitó a decir que la elección "fue un defectuoso intento de socavar las instituciones en Venezuela" y "no siguió los preceptos constitucionales" debidos.



Se espera que este viernes se instale la ANC en la sede del Poder Legislativo, donde ahora se encuentra el Parlamento de mayoría opositora, y el nuevo órgano tendrá poderes ilimitados para redactar una nueva Constitución y reformar el Estado sin oposición alguna.



Estados Unidos ha advertido de que responderá a la instalación de la ANC con nuevas sanciones "robustas", y ha amenazado con tomar medidas contra quienes tomen parte en ese órgano, que podrá depurar las instituciones del Estado críticas con el Gobierno de Maduro.



