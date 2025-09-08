¿EE.UU. atacará a Venezuela? Gobierno Trump fue claro con la posibilidad

No para la tensión entre Estados Unidos y Venezuela por la presencia de la Fuerza Armada en costas del mar Caribe, lo cual ha generado un fuerte rifirrafe entre mandatarios norteamericanos y venezolanos de lo que podría pasar, en especial si atacarán o no las mafias, que, supuestamente, controlan la región.



Trump responde si Estados Unidos atacará a Venezuela

En Puerto Rico, miembros de la Fuerza Armada de EE.UU. hablan de la posibilidad de un ataque en territorio venezolano, pero ahora fue el propio presidente Donald Trump el que se refirió al tema, pues ante medio de comunicación dejó clara su respuesta.

“Ya lo descubrirás, ya lo descubrirás”, fueron las palabras del mandatario, aumentando aún más la tensión de ambos países. Cabe recordar que los buques de guerra que hacen presencia en la costa Caribe tienen la capacidad de hacer un despliegue a tierra en cuestión de minutos.

Venezuela reforzará su seguridad en la costa Caribe

Ante el crecimiento de la tensión, el Gobierno de Venezuela tomará acciones de seguridad en los estados en la costa Caribe de un posible despliegue de Estados Unidos debido a que, según ellos, sería una amenaza de apoderamiento de territorio.

"La guerra va en paralelo. La amenaza militar propia mente dicha sin precedentes que se ha postado en el mar Caribe apuntando contra Venezuela, todas las acciones que el imperialismo hacen para desestabilizar desde adentro las instituciones. Provocar la división de la Fuerza Armada Bolivariana y provocar que salgan traidores”, dijo Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela.

Asimismo, Diosdado Cabello pidió a los venezolanos "preparar todos los frentes" antes el inminente despliegue militar de Estados Unidos.

"Nosotros no estamos llamando a guerra de ningún tipo, ni queremos guerra con nadie. Pero nuestro pueblo debe estar preparado y alerta, en todas las instancias, en todos los frentes, de todas las maneras y formas", dijo.

Estados Unidos envió tres buques de guerra a la región en medio de la escalada de tensiones con Venezuela, que desplegó buques de guerra y drones para patrullar la costa del país el 26 de agosto de 2025. Foto: AFP