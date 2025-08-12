Publicidad

Mundo  / EEUU advierte profunda preocupación por violencia en Colombia tras muerte de Miguel Uribe

EEUU advierte profunda preocupación por violencia en Colombia tras muerte de Miguel Uribe

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también se declaró "entristecido" por la muerte del senador Uribe.

Qué significa que Fiscalía eleve a magnicidio el asesinato de Miguel Uribe Turbay
Miguel Uribe Turbay murió este 11 de agosto luego de luchar por su vida durante más de dos meses.
Foto: Facebook - Miguel Uribe Turbay
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 12, 2025 06:26 a. m.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, viajará a Bogotá para asistir al funeral del senador Miguel Uribe Turbay, asesinado tras sobrevivir dos meses a un atentado.

El subsecretario Landau explicó que Uribe Turbay “estaba hablando contra el presidente de Colombia, el cual fue un miembro de la guerrilla comunista y él fue atacado hace un par de meses y luego murió”.

Resaltó que mostrará la "profunda preocupación" del Gobierno del presidente Donald Trump frente a la violencia política en Colombia.

Previamente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se declaró "entristecido" por la muerte del senador Uribe en un atentado hace dos meses y demandó justicia para los responsables del atentado.

"Muy entristecido al conocer la trágica muerte del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Los Estados Unidos acompañan en solidaridad a su familia, al pueblo colombiano, y demandan junto con ellos justicia para los responsables", escribió Rubio en un breve mensaje en su cuenta de X.

Uribe Turbay, de 39 años, estaba ingresado desde el 7 de junio, día del atentado, en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde falleció en la madrugada del lunes 11 de agosto, según informó su esposa, María Claudia Tarazona.

Publicidad

Rubio condenó en su momento, en los "términos más enérgicos posibles", el atentado contra Uribe Turbay por significar una "amenaza directa a la democracia y el resultado de la retórica violenta izquierdista proveniente de los más altos niveles del Gobierno Colombiano".

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
