EEUU advierte profunda preocupación por violencia en Colombia tras muerte de Miguel Uribe

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, viajará a Bogotá para asistir al funeral del senador Miguel Uribe Turbay, asesinado tras sobrevivir dos meses a un atentado.

El subsecretario Landau explicó que Uribe Turbay “estaba hablando contra el presidente de Colombia, el cual fue un miembro de la guerrilla comunista y él fue atacado hace un par de meses y luego murió”.

Resaltó que mostrará la "profunda preocupación" del Gobierno del presidente Donald Trump frente a la violencia política en Colombia.

Previamente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se declaró "entristecido" por la muerte del senador Uribe en un atentado hace dos meses y demandó justicia para los responsables del atentado.

"Muy entristecido al conocer la trágica muerte del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Los Estados Unidos acompañan en solidaridad a su familia, al pueblo colombiano, y demandan junto con ellos justicia para los responsables", escribió Rubio en un breve mensaje en su cuenta de X.

Uribe Turbay, de 39 años, estaba ingresado desde el 7 de junio, día del atentado, en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde falleció en la madrugada del lunes 11 de agosto, según informó su esposa, María Claudia Tarazona.

Publicidad

Rubio condenó en su momento, en los "términos más enérgicos posibles", el atentado contra Uribe Turbay por significar una "amenaza directa a la democracia y el resultado de la retórica violenta izquierdista proveniente de los más altos niveles del Gobierno Colombiano".