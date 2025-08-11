Familia del senador Miguel Uribe anuncia fecha y hora de la cámara ardiente y exequias

Tras el lamentable fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en la madrugada de este lunes 11 de agosto de 2025, su familia ha comunicado los detalles para la cámara ardiente y las exequias.

Uribe Turbay, de 39 años, falleció en la Fundación Santa Fe de Bogotá a causa de una hemorragia en el sistema nervioso central, una complicación grave derivada del atentado que sufrió el pasado 7 de junio en el barrio Modelia.



Detalles de las exequias y velorio de Miguel Uribe

La cámara ardiente se llevará a cabo a partir de las 4:00 p. m. de este lunes 11 de agosto de 2025. Los restos del senador serán velados en el Capitolio Nacional, permitiendo a la ciudadanía y figuras políticas rendirle homenaje.

Las exequias de Miguel Uribe Turbay están programadas para el miércoles 13 de agosto a las 12 del mediodía. La ceremonia religiosa será oficiada por su eminencia el Cardenal Primado de Colombia, José Luis Rueda Aparicio, y tendrá lugar en la Catedral Primada de Colombia.

El deceso del joven político ha conmocionado al país, generando numerosas reacciones de dolor y solidaridad de diversas personalidades políticas y sociales. Su esposa, María Claudia Tarazona, y su hermana, María Carolina Hoyos, han compartido emotivos mensajes de despedida en redes sociales, reflejando el profundo impacto de su partida. Miguel Uribe Turbay permaneció hospitalizado por más de dos meses a raíz de las graves heridas sufridas en el atentado.



Galán declara 3 días de duelo en Bogotá por muerte de Miguel Uribe

A través de sus redes sociales, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que la ciudad tendrá tres días de duelo por la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

"Bogotá se une para honrar la vida de Miguel Uribe. Como ciudadano, concejal y secretario de Gobierno, Miguel le sirvió a la ciudad y trabajó por una Bogotá mejor", comentó en su publicación

Además, añadió que "en solidaridad con su familia y seres queridos, Bogotá decretará 3 días de duelo. Que sea tiempo de reflexión y unidad. Por Miguel y por el país".