“EEUU usa posibilidad militar como forma de intimidación”: analista sobre disputa por Groenlandia

El presidente estadounidense Donald Trump insistió el miércoles, 14 de enero, en que Groenlandia es "vital" para Estados Unidos y pidió la colaboración de la OTAN para pasar el mensaje a Dinamarca, antes de una reunión de altos cargos que tuvoi lugar en la Casa Blanca.

Ante la persistente disputa por Groenlandia, Dinamarca anunció que refuerza la presencia militar en el territorio, esto previo a su encuentro con Estados Unidos que se desarrolla en medio de altas tensiones en cabeza de Trump por adueñarse de Groenlandia y que, según sus palabras, "cualquier otra cosa por debajo de eso es inaceptable".

En medio de esta disputa, el general de brigada retirado Enrique Ayala, analista de la Fundación Alternativas en España, manifestó su rechazo por la intención de Donald Trump de apoderarse de Groenlandia, insistiendo en que "no hay ningún problema de seguridad con Groenlandia que no pueda ser resuelto por Estados Unidos mediante el diálogo con Dinamarca" señalando la importancia de que los miembros de la OTAN participen de esta negociación.

Para el analista, las intenciones de Trump con Groenlandia son "irreales", puesto que Estados unidos ya ha conseguido más de 17 bases militares dentro de la isla, siendo una de las más importantes la base Thule, desde la cual Estados Unidos puede detectar misiles intercontinentales que puedan llegar desde rutas polares.



Además, Ayala insistió en la relación entre Dinamarca y Estados Unidos, que celebra un tratado desde 1951 que constituye la defensa de Dinamarca y que se ha renovado dos veces. Con este tratado, Estados Unidos puede "instalar todas las bases militares que quiera para proteger la isla y las vías de comunicación", lo que le resulta contrario a —dijo— las intenciones de Donald Trump.



Economía y geopolítica: ¿cuál es la real intención?

El analista separó la discusión en dos puntos importantes. Desde el aspecto económico —dijo— Groenlandia posee una serie de recursos, entre ellos, aproximadamente 60 minerales que existen en la isla y son considerados como tierras raras, las mayores reservas de tierras raras de todo el Atlántico.

De estas reservas, "la mayoría son explotadas por China; son imprescindibles para las nuevas tecnologías", además, las reservas que tiene Groenlandia "serían muy importantes para el desarrollo tecnológico de Estados Unidos y, sobre todo, para negárselas a China", anunció.

En el plano geopolítico, el analista señaló que Groenlandia ocupa un lugar estratégico de cara al avance del deshielo, ya que la isla se sitúa en un punto clave de las rutas transpolares. En particular, destaca la ruta que conecta el noroeste de Canadá con el norte de Asia, lo que permite una vinculación directa entre ambas potencias a través de un trayecto considerablemente más corto.

En ese sentido, si Estados Unidos ejerce el dominio sobre la isla de Groenlandia, impediría que "otros actores, como China en minerales o Rusia en pesca, puedan cerrar tratos con una Groenlandia que cada vez va a tener más autonomía".



Groenlandia, ¿amenazado por seguridad?

Ayala consideró “inverosímil” una acción militar directa de Estados Unidos sobre Groenlandia, al señalar que un ataque a territorio de un aliado supondría, en la práctica, el fin de la OTAN.

Sin embargo, advirtió que Washington podría apostar por un camino indirecto: impulsar la independencia de Groenlandia frente a Dinamarca, un escenario que facilitaría una eventual anexión o un estatus similar al de un territorio libre asociado.

"Mientras tanto, intentará que Dinamarca le conceda toda clase de facilidades de explotación e instalaciones civiles y militares", aseveró.

Sobre la respuesta europea, el generalla calificó como débil. Aunque varios países y la Comisión Europea, a través de su presidenta Ursula von der Leyen, han defendido que el futuro de Groenlandia debe decidirse entre daneses y groenlandeses, los pronunciamientos han evitado confrontar directamente a Estados Unidos.

“La guerra en Ucrania tiene a Europa atada de pies y manos. Los líderes europeos temen que Estados Unidos retire su apoyo, y por eso no se atreven a plantar cara a Trump”, concluyó Ayala.

