Mundo  / "El cabecilla del cartel de los soles ya no está en Miraflores": Urruchurtu ve el fin del régimen

"El cabecilla del cartel de los soles ya no está en Miraflores”: Urruchurtu ve el fin del régimen

Pedro Urruchurtu afirma que la captura de Nicolás Maduro marcó un quiebre histórico y abrió un proceso irreversible hacia la liberación de Venezuela.

