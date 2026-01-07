¿Nicolás Maduro capturado tiene skin en Fortnite? Grok desmiente videos virales en redes

En los últimos días han circulado en redes sociales varios videos e imágenes que muestran a Nicolás Maduro, hoy capturado por Estados Unidos, como si tuviera un “skin” dentro del videojuego Fortnite.

Dentro de las imágenes se puede ver un skin —o personaje del juego— de Maduro con el atuendo que vestía en la primera foto que circuló al mundo mientras este se dirigía en helicóptero a la ciudad de Nueva York, donde actualmente corre un juicio en su contra por conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Primera imagen de Nicolás Maduro capturado Foto: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump

Las publicaciones muestran versiones gráficas que presentan a Maduro como un personaje jugable del popular battle royale, lo que ha generado polémica en redes por la utilización de las imágenes del venezolano en juegos online donde participan, incluso, menores de edad.



¿Objetos de Nicolás Maduro en la tienda de Fortnite? Grok responde

Sin embargo, no existe ninguna skin oficial de Maduro en Fortnite. Ni Epic Games —la desarrolladora del juego— ni sus canales verificados han anunciado o puesto a la venta un paquete de contenido con esa temática. Las versiones que se comparten son creaciones de usuarios, memes o ediciones generadas por la comunidad a través del uso de inteligencia artificial, y no forman parte del catálogo real de objetos disponibles en Fortnite.

Pese a que los videos difundidos en redes sociales parecen ser reales por su estilo "casero", la inteligencia artificial de X, Grok, que se encarga de identificar elementos, publicaciones y contenido multimedia que son generados por la IA, desmintió recientemente la veracidad de este contenido.



Grok desmiente videos virales de Nicolás Maduro en Fortnite. Foto: captura de pantalla de X

Además, Blu Radio consultó la tienda de objetos de la plataforma y, efectivamente, no existe ningún artículo, arma o skin perteneciente al exmandatario, tampoco a ninguno de los elementos que se perciben en los videos, ni a las reacciones, como el "Yes pis" que se evidencia en el contenido difundido en redes.

Sin embargo, en Fortnite sí existen dos islas que "simulan la guerra entre Estados Unidos y Venezuela", las dos tituladas "Trump vs. Maduro". Estas islas también son creaciones realizadas por la comunidad del juego, pero, a diferencia de los supuestos skins del presidente venezolano que se han difundido en redes sociales, estas sí están disponibles originalmente dentro del título.