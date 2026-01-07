En vivo
Videojuegos  / ¿Nicolás Maduro capturado tiene skin en Fortnite? Grok desmiente videos virales en redes

¿Nicolás Maduro capturado tiene skin en Fortnite? Grok desmiente videos virales en redes

Los videos han generado polémica en redes sociales. Sin embargo, la plataforma de videojuegos Epic Games, propietaria de Fortnite, no ha emitido ninguna declaración.

¿Nicolás Maduro capturado tiene skin en Fortnite? Grok desmiente videos virales en redes
Videos virales muestran artículos disponibles a la venta de Nicolás Maduro en Fortnite.
Fotos: captura tomada de redes sociales / Truth Social @realDonaldTrump
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de ene, 2026

