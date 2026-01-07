Nuevos buques petroleros interceptados en el Caribe: Mañanas Blu, miércoles, 7 de enero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 7 de enero de 2026:
- Gustavo Coronel, miembro de la primera junta directiva de PDVSA, comentó sobre el anuncio del presidente Trump sobre los 50 barriles de petróleo.
- Alfredo Romero, director de la organización Foro Penal, se pronunció sobre los presos políticos en Venezuela.
- Mauricio Jaramillo, viceministro de Asuntos Multilaterales, dio detalles sobre la captura de Nicolás Maduro.
- Gustavo Ramírez, vicepresidente de Corficolombiana, habló sobre el proyecto del estadio El Campín.
- Ramón Enrique Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa, se refirió a la detención de su padre.
