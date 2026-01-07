Nuevos buques petroleros interceptados en el Caribe: Mañanas Blu, miércoles, 7 de enero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 7 de enero de 2026:



Gustavo Coronel, miembro de la primera junta directiva de PDVSA , comentó sobre el anuncio del presidente Trump sobre los 50 barriles de petróleo.

Alfredo Romero, director de la organización Foro Penal, se pronunció sobre los presos políticos en Venezuela.

Mauricio Jaramillo, viceministro de Asuntos Multilaterales, dio detalles sobre la captura de Nicolás Maduro.

Gustavo Ramírez, vicepresidente de Corficolombiana, habló sobre el proyecto del estadio El Campín.

Ramón Enrique Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa, se refirió a la detención de su padre.

Escuche el programa completo aquí: