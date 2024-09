El colombiano Daniel Felipe Martínez abandona la Vuelta a España

El colombiano Daniel Felipe Martínez, del Red Bull Bora, ha abandonado la Vuelta a España en el trascurso de la vigésima etapa que se disputa entre Villarcayo y el Alto de Picón Blanco.

Daniel Felipe Martínez (Soacha, 28 años) se bajó de la bicicleta a 79 kilómetros de la meta de la jornada reina, en cuyo final quedará la Vuelta sentenciada.

El ciclista colombiano se encontraba en el puesto 42 de la general a 1.49 horas del líder, su compañero de equipo esloveno Primoz Roglic.

Martínez, segundo en el Giro de Italia 2014 y con triunfos en la general de la Itzulia y Dauphiné, se presentó el pasado 17 de agosto en Lisboa como uno de los hombres a tener en cuenta en la general, pero perdió sus opciones a partir del primer final en alto de Villuercas, en la cuarta jornada.

La segunda plaza de la general es la única incógnita que le falta por desvelar el domingo en Madrid a la 79 Vuelta a España, que sentenció Primoz Roglic este sábado en Picón Blanco.

Un 'etapón' esperado que no lo fue tanto en su disputa, de la que salió fortalecido Ben O'Connor, que aguantó de la segunda plaza; en la que se quedó cortó Enric Mas, que no completó su asalto al australiano; y dejó, parece que irremediablemente, fuera del podio a Richard Carapaz.

A 58 segundos de O'Connor y 49 de Mas, no parece que la 'Locomotora del Carchi' tenga ya posibilidades de subirse a un cajón que ha rozado toda la carrera, buscó con obsesión en un día por Hazallanas para el recuerdo pero le ha sido imposible al final por falta de fuerzas.

Así las cosas, a un Roglic imperial e implacable es casi seguro que le acompañen al final O'Connor, que volvió a aguantar el envite, y un Mas en la línea de Carapaz en cuanto a fuerzas.

Aunque el balear ha estado listo para hacerse con 10 segundos de bonificación que, sumados a los 7 que le sacó en meta, le dejan a tiro de piedra, a 9 segundos, del oceánico.

Una distancia perfectamente recuperable teniendo en cuenta rendimiento de ambos en la primera crono de esta Vuelta 2024, en la que el de Movistar superó al del Decatlhon AG2R La Mondiale en 13 segundos. Y eso que el recorrido era la mitad del de mañana, 12 km en Lisboa y 24,6 mañana en Madrid.