El colombiano herido en Barcelona ya está bien: embajador de Colombia en España

Alberto Furmanski, embajador de Colombia en España, habló en Mañanas BLU sobre el atentado terrorista en Barcelona que dejó 14 personas muertas y al menos cien heridos, dentro de los cuales se encuentra un colombiano.



El embajador reveló que el joven colombiano que resultó herido en el atentado, que había llegado a Barcelona recientemente, “ya fue dado de alta y podemos dar un parte de tranquilidad pues está bien”.



Dijo que hasta el momento no se tienen reportes de que un colombiano haya sido víctima mortal del atentado ni “de que estén desaparecidos o no haya reporte de ellos”.



Informó que luego del atentado en Barcelona, la embajada de Colombia en España “asistió a 15 personas que buscaron apoyo, once fueron localizadas y tres personas pidieron”.



Destacó la labor de los trabajadores del consulado en Barcelona que “estuvo abierto hasta la madrugada y que brindaron el apoyo necesario a quienes lo han solicitado”.



