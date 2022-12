El creador de la moneda virtual revela su identidad

El verdadero inventor de bitcoin reveló el lunes su identidad a la BBC, a The Economist y a la revista GQ: Craig Wright.

Para demostrarlo, Craig Wright presentó claves criptográficas que sólo podían estar en manos del creador del bitcoin, precisó la BBC.



Desde hacía años, los medios buscaban identificar a los misteriosos informáticos que, disimulados detrás del pseudónimo de Satoshi Makamoto, concibieron en 2009 el programa que genera la moneda virtual.

"Estos son los lotes usados para enviar diez bitcoins a Hal Finey en enero (de 2009), en la primera operación con bitcoins", indicó Wright en la primera demostración realizada ante los tres medios informativos.

Finney, precisó, es un ingeniero y reputado criptógafo que contribuyó a crear la moneda virtual.



"Soy el principal conceptor (del bitcoin), pero otros me ayudaron", indicó el empresario australiano instalado en Sídney.

Craig publicó en su blog http://www.drcraigwright.net/jean-paul-sartre-signing-significance/) informaciones que permiten verificar que detrás del seudónimo Satoshi Nakamoto se escondía su propia identidad.

Explicó que había usado el apellido de Tominaga Nakamoto, un filósofo japonés del siglo XVII sumamente crítico del pensamiento normativo de su época y defensor de la libertad de comercio.

Un economista y codirector de la fundación Bitcoin, Jon Matonis, se dijo convencido de la veracidad de esa reivindicación de autoría.



"Tuve la oportunidad de examinar los datos en función de tres criterios: criptográfico, social y técnico. Y tengo la firme convicción de que Craig Wright cumple con los tres", declaró.

Craig Wright aseguró que se sintió forzado a revelar su identidad para preservar a allegados acosados por periodistas desde que la revista estadounidense Wired y el blog Gizmodo mencionaron en diciembre de 2015 su nombre como el de un posible inventor del bitcoin.

Negó sentirse motivado por un deseo de notoriedad. "No ha sido mi voluntad" desvelar su identidad, declaró. "No quiero ser la imagen pública de nada", subrayó.



"Quiero seguir trabajando, haciendo lo que me gusta. No busco dinero. No busco la gloria. No quiero ser adorado por nadie. Quiero que me dejen tranquilo", insistió.

Los Bitcoins se crean o intercambian utilizando protocolos de software tan complejos que son considerados "criptomoneda" (cryptocurrency). Las transacciones se procesan en servidores llamados "Bitcoin miners" y, contrariamente a las monedas tradicionales, su emisión no está regida por ningún banco central.

La moneda digital se puede transferir directamente entre teléfonos inteligentes o cualquier otro tipo de dispositivo informático para pagar en tiendas "reales" o a cambio de servicios (como un viaje en taxi por ejemplo).



Sus detractores afirman que es una herramienta predilecta de los tráficos ilegales y que en su forma actual se puede robar fácilmente. Numerosos países estudian darle un marco legal a su uso.

Los primeros bitcoins se cotizaban a unos pocos centavos de dólar por unidad, pero llegaron a valer 1.000 dólares en 2013. Actualmente, se negocian a unos 460 dólares (400 euros).

Actualmente hay unos 15 millones de bitcoins en circulación. Algunos economistas estiman que, debido a su número limitado, su precio tenderá a incrementarse a largo plazo y que por eso será más útil como moneda de almacenamiento de valores, como el oro, que como instrumento cotidiano.