El duro testimonio de colombiana que sobrevivió al ataque de Hamás en festival de música

Decenas de ciudadanos extranjeros han sido asesinados, heridos o tomados como rehenes desde la ofensiva lanzada el sábado 7 de octubre por el grupo islamista palestino Hamás contra Israel , que ya ha dejado más de 1.300 muertos del lado israelí, incluidos varios latinoamericanos y españoles.

En la Franja de Gaza , las autoridades locales dan un balance de al menos 2.300 muertos en los bombardeos israelíes lanzados en represalia.

Según un recuento de AFP, las autoridades de sus respectivos países confirmaron la muerte de más de 150 ciudadanos extranjeros, muchos de los cuales tenían además nacionalidad israelí.

En diálogo con Sala de Prensa Blu, Laura Malo, quien sobrevivió al ataque perpetrado por Hamás en un festival música, contó las horas de angustia que tuvo que pasar.

Aseguró que se tuvo que esconder con su amigo, que incluso llamó a sus padres para despedirse, pues creía que no iba a poder salir con vida del ataque.

“Estuve con mi amigo, estuvimos acostados totalmente en el piso todo el tiempo. Sin agua, sin comida, con mucho, mucho, mucho miedo”, dijo.

Detalló que fueron al menos 16 horas desaparecidos y gracias a su experiencia en el ejército intentó no perder la calma, “Fueron muchas horas de espera, teníamos calor, nos intentamos camuflar. Yo estuve en el Ejército dos años y medio. Intenté guardar la calma en mi amigo también. La verdad es que obtuvimos fuerzas, no sabemos de dónde exactamente, porque es una situación muy, muy difícil de vivir”.

“Yo no sabía si iba a salir de ahí con vida. Yo no sabía qué iba a pasar. Yo llamé a mis papás y les dije que, si yo no volvía, que los amaba” contó.

De acuerdo con su testimonio, los terroristas de Hamás entraron a pueblos, sacaron a la gente de sus casas, les quemaron las casas, decapitaron bebés cruelmente, mataron a padres al frente de sus hijos.

Este sábado se cumplió una semana del conflicto entre Israel y milicias palestinas, con al menos 2.215 muertos en la Franja de Gaza, entre ellos 724 menores y 458 mujeres, además de 8.714 heridos y una crisis humanitaria por los bombardeos de Israel tras el ataque sin precedentes de Hamás en suelo israelí, que causó más de 1.300 muertos, la mayoría civiles, y al menos 120 secuestrados.

Colombia ya confirmó la muerte de una ciudadana, Ivonne Rubio, asesinada en los ataques de Hamás cuando se encontraba en el festival de música electrónica cerca de la frontera con Gaza, en el sur de Israel, junto a su novio, el también colombiano Antonio Macías, que según medios locales también falleció, versión que no ha sido confirmada por las autoridades.

