El fin de la era Boric y el inicio del mandato de Kast bajo el lente de la seguridad en Chile

El fin de la era Boric y el inicio del mandato de Kast bajo el lente de la seguridad en Chile

Para la diputada Barchiesi, el triunfo de Kast es una respuesta directa al descontento social acumulado durante la administración anterior. Según la parlamentaria, la prioridad número uno del nuevo gobierno será enfrentar la crisis de inseguridad y el estancamiento económico.

