El Kremlin dice que continúan los contactos con Kiev para el canje de prisioneros

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó hoy que las autoridades rusas continúan los contactos con la parte ucraniana para el canje de prisioneros.

"Efectivamente, hay contactos a nivel de expertos sobre el canje de prisioneros", contestó Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria a una pregunta sobre ese particular.

El portavoz de la Presidencia rusa añadió que las conversaciones continúan, pero subrayó que no dará "detalles concretos" de la marcha de éstas.

El último canje de prisioneros entre Rusia y Ucrania, 185 por cada bando, se produjo el 2 octubre pasado.



Desde la primavera pasada, cuando se celebraron las primeras conversaciones directas ruso-ucranianas en tres años de guerra, Rusia y Ucrania han efectuado más de veinte intercambios de prisioneros y de cuerpos de militares caídos en combate.

El pasado 23 de octubre Rusia entregó a Ucrania los cuerpos de mil militares y recibió, a su vez, 31 de sus propios efectivos.

Moscú y Kiev efectuaron varios intercambios de cadáveres de militares caídos en combate, en el marco de los cuales Rusia habría entregado en torno a 10.000 cuerpos de ucranianos y recibido cerca de 200.

Esta proporción ha sido explicada por expertos con el avance ruso en el frente, que -aunque lento- no permite a los ucranianos recoger los cuerpos de sus militares caídos en combate, que caen en poder ruso.