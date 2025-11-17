En vivo
El Kremlin dice que continúan los contactos con Kiev para el canje de prisioneros

El Kremlin dice que continúan los contactos con Kiev para el canje de prisioneros

"Efectivamente, hay contactos a nivel de expertos sobre el canje de prisioneros", contestó Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria a una pregunta sobre ese particular.

