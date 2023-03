El Kremlin prohibirá a sus empleados el uso del iPhone, según periódico ruso

Los empleados de la Administración del presidente de Rusia deberán prescindir del uso de móviles iPhone antes del 1 de abril por motivos de seguridad, según el periódico ruso Kommersant.

El rotativo ruso, que cita fuentes de la Presidencia rusa, señala que los empleados fueron informados de esta medida, que prevé el cambio a teléfonos de otros sistemas operativos, a principios de este mes.

Además, la medida, que el periódico califica de "pragmática y dirigida a lograr un equilibrio entre la seguridad informática y la efectividad de los empleados" se extenderá en un futuro a funcionarios regionales, añadió Kommersant.

Según una fuente citada por el periódico, probablemente el Kremlin compre teléfonos seguros para sus empleados.

La decisión de abstenerse del uso del iPhone está vinculada a que estos móviles representan un mayor riesgo desde el punto de vista de la seguridad ya que pueden ser jaqueados y utilizados con fines de espionaje por parte de los especialistas occidentales con más facilidad que otros modelos.

Entre las opciones ofrecidas están los móviles con sistemas operativos Android , sus análogos chinos o el sistema operativo ruso Avrora, desarrollado por la empresa de telecomunicaciones rusa Rostelecom.

Anteriormente los funcionarios rusos recibieron la recomendación de abstenerse de uso del sistema Zoom y organizar las teleconferencias por medio del sistema ruso Trueconf.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, desmintió hoy que exista tal orden, pero explicó que la Administración del Presidente no utiliza la telefonía móvil para transmitir informaciones sensibles.

"Está claro que no se pueden utilizar los móviles inteligentes con fines de trabajo, sin importar cuáles sean, no hay ninguna diferencia. Cualquier móvil inteligente es un dispositivo bastante transparente, por ello no importa cuál sea su sistema operativo, Android o iOS", explicó.

