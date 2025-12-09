En vivo
Blu Radio  / Mundo  / El papa expresa a Zelenski su "urgente deseo" de que el diálogo lleve a una paz justa

En el transcurso del encuentro, explicó la Santa Sede, el papa hizo referencia "a la cuestión de los prisioneros de guerra y a la necesidad de garantizar el regreso de los niños ucranianos a sus familias".

Zelenski-Papa-AFP.png
El papa León XIV y Volódimir Zelenski
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 9 de dic, 2025

