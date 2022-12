El papa Francisco rompió el protocolo y le cantó feliz cumpleaños a abuelita panameña

El papa Francisco, que se encuentra en Panamá para la Jornada Mundial de la Juventud, emocionó a cientos de peregrinos que observaban su caravana en una avenida en la capital del Istmo.

BLU Radio estuvo presente en el punto donde el pontífice rompió el protocolo, se bajó del carro cerrado en el que se transportaba y le cantó el “feliz cumpleaños” a una peregrina panameña que lo esperaba bajo el intenso calor.

Publicidad

Vea también: El papa Francisco dice que apoya "todos los esfuerzos para ahorrar sufrimientos" a los venezolanos



Tan pronto se bajó del vehículo, varios fieles le informaron al Papa Francisco que Mollick, la mujer que llevaba un sombrero de cartón con la frase “Cuida tu planeta”, estaba cumpliendo años.



El Santo Padre le dio un beso en la mejilla y saludó a los fieles.



De inmediato los peregrinos le enseñaron al Santo Padre un corte de tela mediano que llevaba el mensaje: “las abuelas también armamos líos #ConSabudiria”.

Publicidad

Conozca más: El papa Francisco reza “por el camino de la paz” en Colombia



Al leer el mensaje, les respondió:



“Ustedes tienen que hablar con ellos y recibir de ellos la raíz de la pertenencia y la sabiduría. Esta viejita, que es más joven que yo, es valiente y hoy cumpleaños así que le cantamos el cumpleaños”, dijo.

Publicidad



Luego de cantar el “feliz cumpleaños”, el papa le dio la bendición a los feligreses y siguió su camino.

Blu Radio habló con Mollick quien confesó que no tenía tantas esperanzas de que el Santo Padre le diera su bendición.



“Yo no tenía tanta fe pero mis amigas me dijeron ‘vas a ver que el papa se va a bajar’. Y ahí aproveché para decirle que hoy cumplo 69 y me dijo ‘y yo que te ponía más vieja’”, dijo entre risas.

Publicidad

Luego explicó que es activista, defensora de derechos humanos y que siempre la podrán ver en las protestas “haciendo bulla”.