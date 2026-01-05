En vivo
Blu Radio  / Mundo  / El poder de Delcy Rodríguez es temporario: ex alto oficial de operaciones de la CIA

El poder de Delcy Rodríguez es temporario: ex alto oficial de operaciones de la CIA

Rick De la Torre dijo que poder de Delcy Rodríguez actualmente es necesario únicamente para mantener los servicios básicos mientras la oposición exiliada se reorganiza para regresar a Caracas.

