El poder de Delcy Rodríguez es temporario: ex alto oficial de operaciones de la CIA

Tras la histórica captura de Nicolás Maduro, Rick De la Torre, exoficial de operaciones de la CIA y antiguo director de la estación en Caracas, calificó la imagen del líder venezolano vestido de preso y custodiado por la DEA como el resultado de "años y años de trabajo" de inteligencia.

"Para mí esto es años y años de trabajo. Siempre pensé que este momento no iba a llegar pronto y bueno, ahora llegó, gracias a Dios. Ahora faltan dos o tres más, Diosdado, Vladimiro y Delcy", indicó De la Torre.

En cuanto a la transición política, calificó la permanencia de Delcy Rodríguez en el poder como algo "temporario", necesario únicamente para mantener los servicios básicos mientras la oposición exiliada se reorganiza para regresar a Caracas.

"El poder de Delcy Rodríguez es algo temporario, alguien tiene que estar encargado del país, alguien tiene que encender las luces y apagar las luces y limpiar las calles", aseveró De la Torre.



De la Torre, quien dirigió la red encargada de gestionar información de seguridad para Estados Unidos en la región, también aseguró que este momento representa un hito tras una larga lucha contra un régimen que describió como una "dictadura controlada desde La Habana y Moscú".



Sobre el expediente criminal de Nicolás Maduro

Según el exoficial, la inteligencia estadounidense ha acumulado "volúmenes" de evidencia que incluyen comunicaciones interceptadas, transacciones bancarias y testimonios de víctimas de tortura.

El expediente no solo vincula a Maduro con el narcotráfico y el Cartel de los Soles, sino que documenta una relación de años con grupos criminales colombianos como el ELN y las disidencias de las FARC (incluida la Segunda Marquetalia).

De la Torre explicó que Maduro permitía a estos grupos expandir sus negocios de tráfico de drogas, humanos y minería ilegal en territorio venezolano a cambio de protección armada y pagos directos a su círculo íntimo, específicamente a su hijo "Nicolasito" y a su esposa Cilia Flores.

"El régimen de Maduro utilizaba al ELN y a las FARC, les daba los recursos y el acceso a Venezuela para conducir lo que querían hacer", afirmó el experto

Sobre la operación militar y el futuro del régimen

De la Torre detalló que la operación del pasado sábado se centró en eliminar centros de comunicaciones, liderazgo y sistemas antiaéreos rusos y chinos, los cuales fueron neutralizados en cuestión de minutos.

Escuche la entrevista aquí: