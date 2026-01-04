En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Edmundo González habla por primera vez tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos

Edmundo González habla por primera vez tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos

Edmundo González sostuvo que la salida de Maduro del país configura “un nuevo escenario político”, pero no reemplaza las tareas pendientes para una transición democrática.

Edmundo González se pronuncia por primera vez tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos
Edmundo González se pronuncia por primera vez tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad