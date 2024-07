“El problema no es el método, es del CNE de Venezuela”: ex registrador para lo electoral

El sistema electoral en Venezuela ha sido objeto de controversia, todo por cuenta de los señalamientos de fraude por la supuesta reelección de Nicolás Maduro.

Para entender la metodología, el sistema y el por qué de las críticas y reparos con respecto a la jornada electoral, Nicolás Farfán, ex registrador delegado para lo electoral en Colombia, habló sobre las metodologías y lo que significa esto en Venezuela.

De acuerdo con Farfán, es importante reconocer que la parte técnica del sistema electoral en Venezuela es sólida, el sistema electrónico implementado en el país es robusto y ha sido instaurado por empresas especializadas en tecnología electoral..

Sin embargo, desde la parte humana y política del sistema electoral, es donde surgen las vulnerabilidades. La narrativa que se crea al comunicar los resultados electorales puede ser manipulada o incluso ocultada.

Publicidad

Esto es lo que puede generar desconfianza y dudas sobre la transparencia del proceso electoral.

"El problema de Venezuela no ha ocurrido en el método de votación, el problema es que el órgano electoral no ha mostrado la totalidad de las actas y no ha mostrado cómo las cifras favorecen al oficialismo", destacó.

Publicidad

Es importante destacar que la comparación con el sistema electoral colombiano realizada por algunos actores políticos en Venezuela es incompleta. Si bien es cierto que el sistema electoral colombiano ha permitido la alternancia en el poder y cuenta con una normativa y justicia electoral sólidas, también presenta oportunidades para mejorar en términos de tecnología.

"No hay sistemas electorales perfectos, el mejor sistemas electoral es en el que las personas confían", dijo.

Escuche aquí la entrevista: