En respuesta, chavismo también movilizará a su gente: analista política sobre posesión

Se acerca el 10 de enero, cuando es la posesión presidencial en Venezuela, mientras que Edmundo González se encuentra en Panamá antes de partir a República Dominicana, que es su último destino antes de llegar, como se tiene previsto, a Caracas. Y mientras Nicolás Maduro se mantiene allí a la espera de la ceremonia, pese a las advertencias de otros países.

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la analista política Indiria Urbajena se pronunció al respecto, entendiendo que el mundo está a la expectativa de lo que pueda pasar en Venezuela el próximo viernes.

En especial, analizó el clima de tensión en el país a raíz de las convocatorias de la oposición a salir a las calles en un momento crucial, como lo anunció María Corina Machado , mientras el chavismo se prepara para contar con su propio apoyo.

Según dijo, este jueves, 9 de enero, se verá la “reedición” de un “capítulo triste” en la historia política del país, refiriéndose a las manifestaciones y la potencial violación de derechos humanos.

"Mañana vamos a ver la reedición de un capítulo triste en la historia política, en los últimos diez años de la historia política de Venezuela, que pareciera ser la eterna confrontación chavismo-oposición. El extremismo opositor venezolano nuevamente convoca a las calles, no estamos muy seguros de cuál vaya a ser la respuesta de la convocatoria, porque tenemos que recordar que las últimas dos actividades que ha convocado la señora María Machado, que es quien lidera este sector de oposición en este momento, no ha tenido resonancia y no han sido convocatorias masivas", comentó.

La incertidumbre que rodea estas convocatorias plantea la pregunta de si esta será la ocasión para una nueva confrontación significativa.

"Entonces, la gran pregunta y la gran incertidumbre es qué ofrece en este caso la señora Machado para lograr movilizar las calles, por qué esta vez sí será diferente. En todo caso, en contra respuesta, el chavismo también va a movilizar a su gente. Ya también ha convocado a una movilización con puntos de coincidencia. Es decir, es posible que en algunos puntos de la ciudad de Caracas se encuentre la marcha del chavismo y la marcha de la oposición", aseveró.

A pesar de que la oposición no cuenta con armamento, advirtió de elementos externos que pueden incitar a la violencia, similar a lo que ocurrió en los años previos.

También mencionó los recientes secuestros de líderes opositores, que generan una atmósfera de miedo y tensión. De acuerdo con la analista, el Gobierno desplegará todas las herramientas que tenga para defenderse.

Urbaneja, quien se identifica como chavista, criticó igualmente a la oposición por sus métodos y estrategias. En ese sentido, apeló a un llamado a la paz, afirmando que el país no necesita más fuego y que ambos sectores deben “negociar políticamente".

