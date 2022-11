En Venezuela murió el Estado de derecho: secretario de OEA retoma las críticas

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, volvió este lunes a la carga y criticó ásperamente el envío de civiles para ser juzgados ante tribunales militares en Venezuela, país donde afirmó que "murió el estado de derecho".



En un nuevo mensaje registrado en video, Almagro dijo que el "régimen cívico-militar de Venezuela representa lo peor de cada dictadura", en particular por someter civiles a tribunales castrenses.



"Las acusaciones de fiscales militares a civiles son un absoluto despropósito en términos jurídicos", afirmó.



Almagro denunció que civiles de los estados de Zulia, Carabobo y Falcón "están privados de libertad y sometidos a la justicia militar", bajo una cadena de mando que comienza en el general Vladimir Padrino López, máximo responsable por la justicia militar.



"Esta cadena de mando no tiene derecho a perseguir, no tiene derecho a encarcelar, no tiene derecho a intimidar, a amedrentar y, en definitiva, a terminar de destruir a la hermana nación venezolana y a desestabilizar la región, escudándose en fantasiosas conspiraciones imaginarias y desatendiendo sus responsabilidades", enfatizó.



En la opinión del diplomático uruguayo "hemos llegado a un punto que no tiene otro retorno que el de las elecciones generales inmediatas para que la gente de Venezuela pueda expresarse y redemocratizar el país".



Para Almagro, "procesar civiles desde la justicia militar vulnera todos los principios básicos de democracia y Derechos Humanos".



"Ya lo dije en el pasado y hoy es más que oportuno reiterarlo: en Venezuela murió el estado de derecho", precisó.



Después de dos años de creciente tirantez entre Almagro y el gobierno en Caracas, la delegación de Venezuela inició formalmente el 28 de abril el proceso de salida de la OEA, que tomará dos años para completarse.