Un caso ha generado gran conmoción en México, luego de conocerse el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer, identificada como Alma Elena Sánchez Marcelo, de 30 años, reportada como desaparecida días atrás.

El macabro hallazgo se dio el pasado 14 de agosto de 2025, durante una inspección realizada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en conjunto con el Instituto de Verificación Administrativa, en una construcción ubicada en la alcaldía Benito Juárez

Las autoridades se encuentran investigando a la pareja sentimental de la mujer para determinar si se trató de un feminicidio. Es de resaltar que el cuerpo sin vida fue encontrado dentro de un muro de cemento.

Lo que alertó a los investigadores fue la detección de una zona de cemento fresco que no correspondía con los planos originales de la construcción. Por eso, con la intervención de especialistas y bomberos, se procedió a retirar el material.

Encuentran cuerpo sin vida de una mujer en una construcción: esto se sabe Foto: Adn40

Ahí fue cuando se localizó el cuerpo sin vida de la mujer, con señales de violencia. La joven fue identificada por dos tatuajes, uno en la clavícula y otro en el hombro.

Según medios locales, Alma fue vista por última vez el 15 de junio de 2025, llevando a una incansable búsqueda hasta el hallazgo. La investigación se vio obstaculizada debido a que el principal sospechoso habría declarado a la madre de Alma que la joven había regresado a Chiapas.

El principal sospechoso en este caso mantenía una relación sentimental con Alma y presuntamente trabajaba como vigilante en la misma obra donde fue hallado el cuerpo.

El caso ha generado gran indignación en redes sociales, donde activistas y colectivos feministas exigen justicia para Alma Elena y garantías de seguridad y protección para las mujeres.